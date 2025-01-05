增幅最高達73％ 竹市府調升工會勞工教育補助

新竹市政府針對轄內總工會修訂補助計畫，並參照勞動部的相關補助方案，針對訓練課程項目進行規範，新增「勞動變革」類別，市府補助額度由往年每名會員、幹部1200至1500元，調升至1800至2600元，增幅最高達73％，基層工會的補助經費亦因應物價配合調增。

市府表示，考量工會自身並無穩定收益支應基本運作外的訓練與觀摩活動，且會員對於額外參與講習或觀摩的付費能力與意願亦有限，市府持續透過補助經費方式，支持各級工會積極辦理相關活動。

市府說，新竹市目前計有167家工會，會員總數超過7萬人，其中大部分是工作地點、時間及薪資不固定的勞工夥伴以及自營作業者。這些工會會員由於缺乏大型公司或固定雇主所提供的薪資保障、職場支持、在職訓練資源及職業安全保障措施，常常處於勞動市場的弱勢地位，因此亟需工會提供協助並爭取其權益。

代理市長邱臣遠表示，近年來勞動環境受到數位轉型、人工智慧發展等產業變化的衝擊，未來勞工權益將面臨全新的挑戰，而轄內總工會等聯合組織在輔導基層工會運作、凝聚勞工團結意識及推動勞動權益保障方面，扮演不可或缺的重要角色。