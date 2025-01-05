汽機車闖竹市左岸河濱公園河床邊 市府：警加強巡查
新竹市頭前溪左岸河濱公園是民眾休憩熱點，市議員曾資程接獲民眾投訴，竟有汽機車竄入禁止通行的地點，甚至還將汽機車駛入河床邊，違法在河床烤肉、開Party，嚴重衝擊運動民眾安全，另外，曾資程說，在河床烤肉開party，無視政府設立的告示牌，不僅有安全疑慮，隨意丟棄的垃圾也會造成河川汙染。
新竹市公管中心表示，有關新竹市頭前溪左岸自行車道汽機車違法進入一節，為避免危及民眾安全，已立即責成維管廠商加以勸離，並通報轄區員警加強巡查告發，民眾如有發現亦可撥打110通報專線。另進入現場缺口已派工將盡速修繕車阻，阻止違規汽機車進入，還給市民安全使用空間。
公管中心補充，頭前溪屬中央轄管河川，管理機關為經濟部水利署第二河川分署，提醒民眾水深危險，且如造成河川和水質的汙染，恐遭主管機關開罰。
交通處表示，有關市議員提供停車收費意見，經查，頭前溪左岸為經濟部水利署許可休閒遊憩使用區域，日前市府曾就頭前溪停車場收費事宜函詢經濟部水利署第二河川分署，獲復不符「河川區域內申請施設停車場使用審核要點」相關規定，故未能實施收費。
曾資程說，頭前溪左岸管理維護單位經市府組織編修後，今年起由原來環保局維管業務，移撥到工務處的「公園及觀光區設施維護管理中心」，是不是業務移撥過程中產生的空窗期，導致亂象叢生？
曾資程指出，市府各單位嚴正以待，建議要深入探討各項管控設施的優化，及調度適當人力配置，強化管理及宣導，必要時協同警力及水利署第二河川分署，提高執法強度，有效杜絕亂象。
停車場管理部分，曾資程說，他多次向市府反映，希望能夠設置電子收費停車場，透過管理避免停車空間被長期佔用，導致前往運動休憩的市民找不到停車空間而隨處亂停，但各單位互推皮球，是今天亂象叢生的原因之一。宏城駕訓班旁的停車場平日幾乎停滿，且不少車位遭長期佔用，假日更一位難求，他去年就建議設置收費停車場，適當的收費提高停車場的周轉率，市府以各種理由推拖。
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