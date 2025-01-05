新竹馬偕地下停車場何時啟用？市府：已啟動使照請領

新竹市政府爭取前瞻預算2.87億元，於新竹馬偕醫院附近闢建園道五地下停車場，2021年開工後歷經3年，原訂去年9月啟用，邀請卡已發出典禮卻因故延期。民眾反映，對病患而言，馬偕醫院院內停車場「僧多粥少」已多年，如今停車場看似完工已久，究竟何時能啟用？市府說，目前已啟動使照請領程序，待台電測試後將擇日辦理啟用。

新竹馬偕醫院位於光復路，由於周邊停車空間嚴重不足，市府於一旁園道五闢建智慧地下停車場，2021年9月28日開工，因結構及部分工項複雜導致延宕，經3年工期，原訂9月9日啟用，卻又因市府規畫檢驗停車場地下層結構體安全性喊停。

交通處表示，停車場興建過程接獲部分民眾擔心有停車場安全性疑慮，因此，市府經規畫，已完成停車場上方景觀覆土減重措施，為求慎重起見，市府於去年9月委託台灣省結構工程技師公會檢驗結構安全性，日前已接獲該公會鑑定結果與原設計圖說相符，各結構體均未發現有缺失、異樣，故無結構安全疑慮。

交通處說，目前已啟動使照請領程序，請領使照後，將向台電申請正式用電進行停車場所有設備測試，待確認安全無虞且正常運作，將擇期辦理啟用，開放公眾停車。

交通處指出，園道五地下停車場為地下2層停車場，提供246席汽車位，並24席電動車位（快充2席、慢充22席）、12席孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位，6席身障者專用停車位，同時設置在席車位顯示、無人化設備及多元支付。此外，也在停車場與馬偕醫院之間設置連通道，讓民眾方便往返醫院，不必風吹日灑雨淋。