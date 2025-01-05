新竹市香山區候車亭老舊 民代促更新

新竹市香山區交通不便，年長者多依賴公車代步，但該區不僅有22個站點無候車亭，現有站牌與候車亭也老舊不堪使用，民代促全面更新；新竹市交通處表示，已發包15座候車亭與站牌汰舊換新，預計今年中旬完工。

新竹市香山區現有候車亭多為簡陋鐵皮搭建，長年風吹日曬雨淋，早已鏽蝕殘破不堪用，站牌公車資訊也模糊不清，不僅年長者，通勤族也深感不便。林盈徹更指出，香山區現在還有20幾個站點無候車亭，長輩只能站著等車。

林盈徹表示，候車亭沒有統一管理單位，出現同一縣市候車亭品質參差不齊的情形，建議市府進行盤點，統一由同個單位管理、更新與維護，再根據地方特色設計有助觀光的特色候車亭，帶動地方發展。

交通處表示，竹市目前有27座候車亭，17座由市府管理，10座為私人設置。關於汰舊換新，今年已向公路局申請建置20座，有15座在香山區，已經發包，預計年中完工，沒有候車亭的站點將從23處減至14處，而候車亭的維管養護也將隨工程進行陸續納編市府管轄。