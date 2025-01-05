立疆售地 桃市府：失SRF電廠資格

桃園3家SRF電廠進駐桃科園區爭議持續，其中的立疆開發上月出售桃科8公頃土地，臺灣立方、可寧衛廠房工程持續。桃園市經發局表示，立疆售地後，已失去蓋電廠資格，等環境部公布SRF管理法規後，將第3次廢除入園許可；而攸關程序正義，不會向中央妥協。

臺灣立方指出，環境部對SRF管理標準，比照歐盟等國高規格，將依原設廠計畫推動，也將符合新標準；希望市府回歸法規面探討。可寧衛未取得回應。

立疆表示，按政府法令申請獲准卻遭否決，無所適從；去年底決定另找投資目標設廠，決定出售土地，多年來投入數千萬資金，將請律師研究向政府求償。

SRF電廠爭議在2024年立委選舉延燒，經濟部撤銷推薦函後，桃園市府2度撤銷廠商入園許可，中央也2度撤銷市府處分，全案陷入僵局。

立疆開發是日勝生集團子公司，取得入園許可後，尚未申請建照；日勝生上月初公告出脫桃科8公頃土地，以53.67億元賣給台新人壽，處分利益高達35億元。臺灣立方、可寧衛2年前動工，工程持續中，但地方觀察施工進度變慢。

市府表示，經濟部收回推薦函後，3家SRF電廠失去入園條件，市府才會廢除許可，中央一再撤銷市府處分，讓人難以理解；市府堅持程序正義，近期將第3次廢除入園許可，若中央再有動作，也將依法提出救濟，未來也將要求廠商依照最新排放標準，重新提出入園申請。

市府透露，桃科剩下2家SRF電廠，除廢除入園許可，未來重新申請，不排除依中央規定，減少SRF電廠廢氣排放量，等於限縮發電量。

在地議員吳進昌說，恭喜立疆賣地獲利高，也樂見退出設廠，未來開發勢必受限，包含桃科園區空汙排放總量也會受限，加上地方反對，未來很難取得建照。地方人士說，立疆賣的地在桃科一期，處分獲利高，但桃園工業用地稀少，買家未來要賣更高價也沒問題。