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竹市香山區候車亭老舊不堪站牌斑駁 議員籲全面更新

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市香山區交通不便，許多長輩仰賴公車通勤，但舊有的候車亭老舊不堪使用。圖／林盈徹提供
新竹市香山區交通不便，許多長輩仰賴公車通勤，但舊有的候車亭老舊不堪使用。圖／林盈徹提供

新竹市香山區交通不便，許多長輩仰賴公車通勤，市議員林盈徹指出，香山區舊有的候車亭老舊不堪使用，許多公車站牌也老舊斑駁，盼全面更新。交通處表示，香山區15座候車亭和老舊公車站牌均已完成發包，預計年中完工。

新竹市香山區舊有的候車亭僅用簡陋鐵皮搭建，多年來已老舊不堪使用，還有許多公車站牌也老舊斑駁，公車資訊模糊不清，在地長輩和通勤族深感不便。林盈徹更指出，香山區22個公車站牌無候車亭，長輩只能站著等車，10座舊式候車亭也不堪使用。

林盈徹表示，候車亭也沒有統一管理單位，希望市府能盤點各式各樣的候車亭，統一由同個單位管理、更新、維護。但市府回覆，只有新式站點是由交通處維護管理，因此他認為舊式候車亭應全面來汰換成新式，如此也較好管理。

林盈徹建議，候車亭也可呈現各縣市城市特色，在屏東萬丹候車亭，結合乳牛、紅豆地方產業，建置了紅豆牛奶盒造型的候車亭；台中港旅客服務中心，融合海洋商港特色，做成貨櫃屋意象；基隆火車站南站和星宇航空合作，做成機艙造型的候車亭，希望未來有機會打造特色候車亭，提升外地旅客搭乘大眾運輸意願。

新竹市交通處表示，盤點竹市候車亭及站點共有50站，市府管理17站，私人設置10站，僅有站牌有23站，今年已和公路局申請建置20座候車亭，其中15座在香山區，均已完成工程發包，訂於1月8日開工，預計年中完工。完工後，原有的市府候車亭會增加到32座，私人從10座減少到4座，站牌部分從23減少到14個。

新竹市交通處說明，老舊公車站牌市府也已完成發包，目前廠商施工中，預計2月完成站牌更新。至於特色候車亭，現階段先求有、功能正常，將來也會尋求相關企業來協助，在預算充裕情況下試著做出有新竹特色的候車亭。

新竹市香山區舊有的候車亭僅用簡陋鐵皮搭建，多年來已老舊不堪使用。圖／林盈徹提供
新竹市香山區舊有的候車亭僅用簡陋鐵皮搭建，多年來已老舊不堪使用。圖／林盈徹提供
新竹市香山區許多公車站牌老舊斑駁，公車資訊模糊不清，在地長輩和通勤族深感不便。圖／林盈徹提供
新竹市香山區許多公車站牌老舊斑駁，公車資訊模糊不清，在地長輩和通勤族深感不便。圖／林盈徹提供
新竹市香山區許多公車站點沒有候車亭，長輩只能站著等車，公車站牌也老舊斑駁，公車資訊模糊不清。圖／林盈徹提供
新竹市香山區許多公車站點沒有候車亭，長輩只能站著等車，公車站牌也老舊斑駁，公車資訊模糊不清。圖／林盈徹提供

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