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桃園營養午餐爭霸戰 在地桂竹筍、魩仔魚入菜獲青睞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市午餐在地食材健康吃校園米其林美食爭霸賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供
桃園市午餐在地食材健康吃校園米其林美食爭霸賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供

桃園市午餐在地食材健康吃校園米其林美食爭霸賽頒獎典禮今舉行，桃園市長張善政表示，以校園營養午餐、營養安心食材及在地食材為主軸，篩選出具備創意又符合營養標準的午餐菜單。

本次比賽共計40所高國中小組隊參加，其中，外訂餐盒學校5所、午餐委外學校14所及自辦午餐學校21所。

經評審嚴格審視初賽食譜設計及複賽烹飪實作，美食爭霸賽獲獎名單出爐，「米其林金質獎」為宋屋國小，榮獲獎金5萬元；「米其林銀質獎」為頭洲國小及青埔國小，榮獲獎金3萬元；「米其林銅質獎」為南崁國小、新屋高中及南崁國中，榮獲獎金2萬元；「米其林佳作獎」為青園國小、富台國小及大竹國小，榮獲獎金1萬元；「米其林入選獎」為忠貞國小、楊心國小及新明國小，榮獲獎金5000元。

張善政說，有鑒於近期物價上漲對營養午餐的影響，市府除了適時增加補助經費，並由教育局與學校協調，安排營養師與廚師、農業局引進在地食材，例如觀音區黑豬肉等，並結合衛生局食品稽查的力量為孩子把關食品安全。相信在跨局處共同的努力下，定能為桃園學子提供營養價值豐富的午餐，進一步提升餐食品質與內涵，也讓桃園學童們吃得安心又健康。

榮獲「米其林金質獎」的宋屋國小，該校菜單是所有隊伍裡結合最多桃園在地食材特色的菜單，運用復興區段木香菇、大溪區桂竹筍、新屋區魩仔魚及觀音區的蓮藕、米麴及南瓜等，經由營養師黃秀琪專業設計及吳軍翰廚師細心巧手，打造健康又美味的午餐佳餚。

教育局表示，說桃園推動公私立國中小學生免費營養午餐政策已邁入第3年，不僅減輕了家長的經濟負擔，更彰顯市府對學生健康與營養的重視。市府將持續推動「免費營養午餐」、「營養安心食材」及「使用在地食材」等政策，讓學校採用本地新鮮食材，確保學童營養需求，也促進在地農業發展，形成支持在地兼顧學童營養的雙贏局面。

桃園市午餐在地食材健康吃校園米其林美食爭霸賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供
桃園市午餐在地食材健康吃校園米其林美食爭霸賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供

米其林 食材

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