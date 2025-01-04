桃園營養午餐爭霸戰 在地桂竹筍、魩仔魚入菜獲青睞

桃園市午餐在地食材健康吃校園米其林美食爭霸賽頒獎典禮今舉行，桃園市長張善政表示，以校園營養午餐、營養安心食材及在地食材為主軸，篩選出具備創意又符合營養標準的午餐菜單。

本次比賽共計40所高國中小組隊參加，其中，外訂餐盒學校5所、午餐委外學校14所及自辦午餐學校21所。

經評審嚴格審視初賽食譜設計及複賽烹飪實作，美食爭霸賽獲獎名單出爐，「米其林金質獎」為宋屋國小，榮獲獎金5萬元；「米其林銀質獎」為頭洲國小及青埔國小，榮獲獎金3萬元；「米其林銅質獎」為南崁國小、新屋高中及南崁國中，榮獲獎金2萬元；「米其林佳作獎」為青園國小、富台國小及大竹國小，榮獲獎金1萬元；「米其林入選獎」為忠貞國小、楊心國小及新明國小，榮獲獎金5000元。

張善政說，有鑒於近期物價上漲對營養午餐的影響，市府除了適時增加補助經費，並由教育局與學校協調，安排營養師與廚師、農業局引進在地食材，例如觀音區黑豬肉等，並結合衛生局食品稽查的力量為孩子把關食品安全。相信在跨局處共同的努力下，定能為桃園學子提供營養價值豐富的午餐，進一步提升餐食品質與內涵，也讓桃園學童們吃得安心又健康。

榮獲「米其林金質獎」的宋屋國小，該校菜單是所有隊伍裡結合最多桃園在地食材特色的菜單，運用復興區段木香菇、大溪區桂竹筍、新屋區魩仔魚及觀音區的蓮藕、米麴及南瓜等，經由營養師黃秀琪專業設計及吳軍翰廚師細心巧手，打造健康又美味的午餐佳餚。