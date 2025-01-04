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SRF爭議恐燒到2026桃園選戰 藍綠解讀彼此都有傷害

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
固態再生燃料棒（SRF）進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，立疆去年賣地，桃園市經發局表示其已不具蓋電廠資格。本報資料照片
固態再生燃料棒（SRF）進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，立疆去年賣地，桃園市經發局表示其已不具蓋電廠資格。本報資料照片

SRF爭議在2024總統立委選舉前夕成熱門議題，牽動藍綠選情變化，也助藍營立委涂權吉阻斷綠營現任法務部次長黃世傑的立委連任之路；立疆賣地退場，藍綠的政治解讀各不同，爭議持續延燒，可能對藍綠選將都不利。

綠營地方人士指出，桃園沿海地區開發較晚，都市化程度落後其他行政區不少，地方期待發展多過對環保議題的關注，除了鄰近桃科的幾個里，其他地方很少聽到討論SRF的聲音，若說 SRF 爭議影響地方選情，其實非常有限。

該人士舉藻礁公投為例，指沿海居民投出的不同意票高過同意票，代表民意支持綠營政府的能源政策。另外，黃世杰雖然在2024爭取連任失利，但在觀音的選票沒有輸涂權吉，甚至得票比2020年與前縣長吳志揚競選時多一些，可見SRF議題沒讓藍營在沿海佔到便宜，即便現在業者賣地退場，民眾可能抱怨市府為何趕走廠商居多，也擔心未來官司判輸，這筆天價賠償將是市民埋單。

國民黨桃園市議員凌濤表示，立疆賣地退場、台灣立方提國賠被駁與可寧衛訴願未果，可看出張善政市府在審查SRF廠進入桃科的標準踩得很硬，也可看看出張善政為民眾健康把關決心。

凌濤說，由於台灣立方與可寧衛還沒放棄，入園爭議可能延燒到2026地方選舉，對綠營來說，不見得是好事。綠營執政的中央政府二度撤銷桃園市政府行政處分，可見立場與桃市府相悖，而未來不管派黃世杰、彭啟明、卓榮泰或其他人，勢必得對議題表態，「如果反對SRF入園，有違中央政府立場與態度；如果支持SRF入園，等於跟地方民意唱反調」。

另外，凌濤直言SRF對張善政也是棘手問題，雖然立疆退場，但還有2家業者未放棄，將來可能面對財團透過各種管道施加壓力，希望市長挺住高壓，「支持市長守護空汙環保立場，為市民健康把關」。

SRF 凌濤 桃園

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