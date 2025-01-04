桃園角板山梅花季花開2成 盛開時間曝

2025角板山梅花季，今起連續2周末於桃園市復興區角板山梅園舉行，目前花開2成，預計下周才會陸續綻放，這4天還有龍鬚糖製作、畫扇美學、捏麵人體驗及剪紙藝術等互動式活動。風管處說，角板山行館也於去年10月整修完畢開放，歡迎民眾前來賞花。

角板山梅花祭今明2天及下周末11、12日舉行，迄今已邁入第10年，角板山行館園區2公頃共種植了296棵梅樹，目前花開2成，受今年暖冬影響，目前花開2成，預計下周陸續綻放。

桃園市副市長蘇俊賓表示，參與梅花季象徵著迎接新年的第一步，今日梅花初開，預計下周梅花盛開，接下來2月是北橫山櫻花接續綻放，今年梅花、櫻花季活動更與即將登場的台灣燈會巧妙結合，「白天上山尋花，夜間下山賞燈」，邀請旅客規畫1日或2日遊行程，感受桃園的多重魅力。

蘇說，今年的梅花季不僅在動線規畫與夜間藝術品光雕照明上有所優化，更以近300株的老梅樹為核心，彰顯角板山的自然珍寶。角板山的成熟梅子過去已被製作成梅子醬、梅子醋及脆梅等「角板山三寶」，而今年更有創新突破。在觀旅局的邀請下，國際一流設計師攜手打造出梅子氣泡酒、梅子康普茶及梅琴酒等「新三寶」，為角板山注入全新的文化與創意價值。