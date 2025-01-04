高虹安2026當選可執政？林志潔：立法缺漏是否停職有爭議

曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔，今天上午於服務處舉辦春聯揮毫活動，媒體提問關於新竹市長高虹安停審後官司走向，林志潔指出因立法缺漏，高虹安仍有參選市長資格，但當選後內政部還是有可能將她停職。

林志潔今於服務處舉辦春聯揮毫活動，除邀請書法家到場揮毫外，也發放限量「潔伴同行，台灣尚勇」春聯，以及蔡其昌「台灣尚勇」春聯，讓民眾提前感受年節喜氣，不少民眾一早就前來排隊，2種春聯各5百張很快就被索取一空。

媒體提問關於高虹安停審後官司走向，林志潔認為，因聲請釋憲，未來勢必會拖延到三級三審定讞的時間，如果高虹安官司三審確定是在2026年縣市長選舉後，高虹安還是具有選舉資格，這是當時立法缺漏，沒有規範到貪汙一審、二審有罪，雖尚未確定而可參選，但如果又當選要怎麼處理？立法院曾希望修法解決，可惜還沒修法。

「只是就算高虹安當選，內政部還是有可能把她停職」，林志潔說明，依照地方制度法的本意和法理，一審被判有罪就應停職，並無道理因為再度當選而不必停職。至於是否可參選，是選罷法對候選人資格的規定，若貪汙有罪確定，不具參選資格，貪汙有罪尚未確定，不影響參選資格。

林志潔指出，這是地制法和選罷法沒有同步造成，地方制度法重點在一審被判貪汙，其公信力已不存在；而選罷法排黑條款涉及參選資格，雖然一審有罪，但也可能最後改判無罪，因此規定需要判決確定始喪失參選資格。

有綠營人士憂心，按地制法第78條第3項規定：「依第一項規定予以停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定。」也就是說，高虹安2026年當選可能會重回市府擔任市長，停職現況將被解除。