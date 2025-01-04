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避免河道持續掏空 楊梅社子溪護案整治二期規畫中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區社子溪上游野溪，兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象，桃園市水務局花費約490萬元，完成120公尺長野溪整治。圖／桃園市水務局提供
桃園市楊梅區社子溪上游野溪，兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象，桃園市水務局花費約490萬元，完成120公尺長野溪整治。圖／桃園市水務局提供

桃園市楊梅區社子溪上游野溪，因原有的坑溝通水斷面不足及周邊排水設施不良等原因，導致兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象，桃園市水務局為解決日益嚴重問題，花費約490萬元，完成120公尺長野溪整治。

工程位於楊梅區校前路628巷旁的社子溪上游區段，因原有的坑溝通水斷面不足及周邊排水設施不良等原因，兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象；為防止坑溝日益刷深，並減少洪水造成的兩岸崩塌及土砂災害，及保護周邊居民生命財產安全，水務局即依地方民意需求編列預算辦理整治工程。

水務局表示，工程共設置了4座固床工、1座跌水工，為避免對當地的生態造成過大擾動，期望於完工後讓生態自然復甦，於設計時即採用砌石護岸的形式，以仿自然方式排列來營造多孔隙生物棲地，並於左岸下游處採維持自然野溪樣貌，僅以崩塌處部分補強，維持原有的自然樣貌。

水務局說，施工時則以分段、分區方式，減少施工時擾動，溪床石塊以隨機排列方式，恢復溪流原始樣態。工程去年11月已完工，花費約490萬元整治。

水務局表示，目前完成整治的部分在上游，擬規畫二期工程往下游施做，不過因事涉私人土地，將待取得10多位地主同意後施作，期待能完善社子溪上游的河道治理。

桃園市楊梅區社子溪上游野溪，兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象，桃園市水務局花費約490萬元，完成120公尺長野溪整治。圖／桃園市水務局提供
桃園市楊梅區社子溪上游野溪，兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象，桃園市水務局花費約490萬元，完成120公尺長野溪整治。圖／桃園市水務局提供
桃園市楊梅區社子溪上游野溪，兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象，桃園市水務局花費約490萬元，完成120公尺長野溪整治。圖／桃園市水務局提供
桃園市楊梅區社子溪上游野溪，兩岸邊坡有逐漸被刷深的跡象，桃園市水務局花費約490萬元，完成120公尺長野溪整治。圖／桃園市水務局提供

工時 桃園 溝通

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