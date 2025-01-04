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就醫不再寸步難行 新竹國泰醫院人行道預計2月底完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府向國產署申請撥用國有土地，將在國泰醫院旁建置人行道，於今年1月2日開工，預計2月底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府向國產署申請撥用國有土地，將在國泰醫院旁建置人行道，於今年1月2日開工，預計2月底完工。圖／新竹市政府提供

新竹國泰醫院因就醫民眾多，且位於車流極大的中華路上，加上違規停車亂象，造成就醫民眾推著輪椅或拄著拐杖寸步難行。新竹市政府向國產署申請撥用國有土地，在國泰醫院旁建置人行道，長度約25公尺，於今年1月2日開工，預計2月底完工。

新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹國泰醫院緊臨中華路，沿線商業活動熱絡，交通流量及停車需求大，市府先在醫院周邊設置標線人行道及綠底行穿線，為給市民更好的人行體驗，市府再向國產署撥用國有土地，將擴建實體人行道，並增加公車候車亭與YouBike站，盼提供就醫民眾安全步行空間及便利的公共自行車服務。

新竹市交通處指出，中華路受限於當地路幅寬度、交通量、公車站點等因素，現況道路無多餘人行空間可供規畫，市府考量就醫民眾多為年長者、孩童及行動不便者，經盤點閒置國有土地，同時積極向財政部國有財產署申請撥用，日前終獲國產署同意撥用，用於建置國泰醫院旁人行道，目前已完成細部設計，工程順利發包正式開工。

交通處表示，新竹國泰醫院周邊設有停車場及公車停靠站，現況公車站停靠7條公車路線，有許多就醫民眾搭乘公車前往醫院，市府屢接獲民眾反映，該處無候車空間及座椅，亦無遮風蔽雨處所，市府傾聽民意，這次人行道工程除建置實體人行道之外，更加設候車亭，提供行人、乘客完善的候車及步行環境。

邱臣遠表示，市府持續改善市區友善步行環境，共申請24所學校通學步道計畫，累積經費高達4.6億元，日前亦獲國土署核定10案3.8億元，逐步推動市區步行環境與道路工程改善，市府團隊秉持「以人為本」精神，期望為竹市建構更多幸福友善、安心通學的步行環境。

人行道 公車 新竹 邱臣遠

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