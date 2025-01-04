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竹市老舊警察宿舍變身 市府投入逾2億重建

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市集和街警察宿舍老舊建物，已於去年11月中竣工驗收，目前設置18格汽車停車格，暫作警察局臨時停車場使用。圖／新竹市政府提供
新竹市集和街警察宿舍老舊建物，已於去年11月中竣工驗收，目前設置18格汽車停車格，暫作警察局臨時停車場使用。圖／新竹市政府提供

新竹市集和街老舊損毀的警察宿舍已拆除完畢，市府將挹注2億200萬元，興建地下1層、地上5層樓的員警職務宿舍暨里民活動中心，讓員警享有舒適的休息環境，也提供在地市民活動場域，打造員警與市民雙贏的幸福友善空間。

新竹市警察局指出，集和街警察宿舍10戶，因老舊多數屋架嚴重損毀，門窗佚失，且經多次增改建，原貌幾乎喪失，已於2023年3月全部收回，經文化局評估後，不具文化資產保護價值。

為推動閒置房產活化、創造資產運用效益，經新竹市議會同意後，拍板於原址興建員警職務宿舍，目前已拆除整地完工，並先暫時規畫為警察局臨時停車場使用。

警察局說明，集和街警察宿舍土地面積690平方公尺，約209坪，規畫興建地下1層、地上5層樓大樓，預估總樓地板面積約730坪，地下165坪、地上565坪，為兼顧周邊里民福祉，1樓規畫為里民活動中心，提供周邊居民日常休閒運動及活動使用，2至5樓為員警職務宿舍。

警察局指出，新建工程總經費預估2億200萬元，將由市款全額補助，分4年編列預算，今年已編列規畫設計費480萬元、2026年編列5500萬元、2027年編列9720萬元、2028年編列4500萬元。

警察局表示，集和街警察宿舍老舊建物，經市府協助於2024年編列312萬2000元辦理報廢拆除工程，已於去年11月中竣工驗收，目前設置18格汽車停車格，暫作警察局臨時停車場使用，以緩解警察局停車位不足的問題。

新竹市集和街老舊損毀的警察宿舍已拆除完畢，市府將挹注2億200萬元，興建地下1層、地上5層樓的員警職務宿舍暨里民活動中心。圖／新竹市政府提供
新竹市集和街老舊損毀的警察宿舍已拆除完畢，市府將挹注2億200萬元，興建地下1層、地上5層樓的員警職務宿舍暨里民活動中心。圖／新竹市政府提供

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