竹市紅線「停車格」 挨轟違停陷阱

新竹市北大路原有路邊停車格，近期因停車場啟用而塗銷，但市民投訴市府塗銷作業不確實，白色車格與紅線並存，不少人誤停挨罰，儼然是「違停陷阱」；對此，市府交通處表示將派廠商改善，警方則說民眾可申訴，將考量是否撤銷罰單。

北大路停車場周邊原有5個路邊停車格，因影響進出停車場動線塗銷，但白色框線未完全抹除，直接再畫一條紅線，不少人沒注意到紅線，牽車發現被拖吊，也有人不清楚先有車格或先有紅線，收到罰單才弄清楚。

民眾投訴，不是繳不起罰單，也不是不願意把車停進去停車場，而是紅線不明顯，市府既然要塗銷車格，應該要把白線徹底刨除，再畫紅線，不然會誤導。

新竹市議員劉崇顯發現市府是用黑漆塗銷車格，而黑漆日久容易脫落，才造成爭議誤會。市府根本是便宜行事，交通處需全面檢視這個情況並通盤改善。

新竹市交通處表示，已派廠商改善，市府也會加強巡查市區道路標線情形，如有發現標示不清將盡速修補；警方則說，民眾接獲逕行舉發標示單或交通違規通知單，可於期限內向監理機關申訴，目前暫未接獲相關案件申訴，如有接獲將依規定協助辦理。