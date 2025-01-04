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竹市紅線「停車格」 挨轟違停陷阱

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市政府塗銷停車格改畫紅線，但塗銷不夠確實，引發民眾誤會，挨批「違規陷阱」。圖／市民提供
新竹市政府塗銷停車格改畫紅線，但塗銷不夠確實，引發民眾誤會，挨批「違規陷阱」。圖／市民提供

新竹市北大路原有路邊停車格，近期因停車場啟用而塗銷，但市民投訴市府塗銷作業不確實，白色車格與紅線並存，不少人誤停挨罰，儼然是「違停陷阱」；對此，市府交通處表示將派廠商改善，警方則說民眾可申訴，將考量是否撤銷罰單

北大路停車場周邊原有5個路邊停車格，因影響進出停車場動線塗銷，但白色框線未完全抹除，直接再畫一條紅線，不少人沒注意到紅線，牽車發現被拖吊，也有人不清楚先有車格或先有紅線，收到罰單才弄清楚。

民眾投訴，不是繳不起罰單，也不是不願意把車停進去停車場，而是紅線不明顯，市府既然要塗銷車格，應該要把白線徹底刨除，再畫紅線，不然會誤導。

新竹市議員劉崇顯發現市府是用黑漆塗銷車格，而黑漆日久容易脫落，才造成爭議誤會。市府根本是便宜行事，交通處需全面檢視這個情況並通盤改善。

新竹市交通處表示，已派廠商改善，市府也會加強巡查市區道路標線情形，如有發現標示不清將盡速修補；警方則說，民眾接獲逕行舉發標示單或交通違規通知單，可於期限內向監理機關申訴，目前暫未接獲相關案件申訴，如有接獲將依規定協助辦理。

停車場 新竹 罰單

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