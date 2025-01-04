桃園市立醫院選址 擬春節前公布

台中市立醫院預計今年底啟用，反觀桃園市不僅沒市立醫院，選址未定案；桃園市長張善政曾表示，2024年底將公布選址，結果也未公布，引發民代批評。桃園市府表示，市府已規畫完成，卡在衛福部尚未公告次醫療區調整，將在春節前公布。

根據桃園市府規畫，市立醫院有19處選項，地點多在南區，以中壢9處最多，楊梅3處居次，八德、大溪、平鎮各2處、新屋1處；市府也評估與籌辦醫院不順的清華大學、中央大學合作，但都未定案。

地方盛傳，桃園市府規畫在八德區新霄裡段7.44公頃土地，設立市立醫院，位於八德、中壢與平鎮交界處，不過市府未鬆口，另強調與各校合作方案仍在寬限期，醫院落腳處仍未拍板。

民進黨議員陳治文說，當初爭取調整次醫療區，替「非山非市」地區爭取資源，醫院應落腳大溪轉運站或大溪行政園區，才不會違背初衷，盼能公正評選。

國民黨議員朱珍瑤表示，市府未依承諾公布選址結果，已失信於民，若延遲1周還可以接受，如果要等2、3周，有點說不過去，畢竟重大政策的承諾不能拖。國民黨立委邱若華說，市府確定選址後，將向中央爭取國有地無償撥用，改善周邊道路與新建道路。

市府表示，市立醫院選址與區域醫療資源分配相關，衛福部在桃園市預告增加八德次醫療區，可增加1千多張病床，但規畫迄今仍屬預告階段，未正式公告，才未公布選址；若中央仍不公布，市府將於春節前公告。

台中市衛生局表示，中市首座市立醫院為老人復健綜合醫院，設置急慢性病床582床、長照機構300床，由中國醫藥大學負責興建及營運，園區醫學中心大樓、復健長照大樓11月完工營運，社區健康大樓、行政宿舍大樓暫定2027年5月5日前完工。