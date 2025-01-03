苗栗大湖河川區土地不只119筆 縣長鍾東錦承諾先暫緩登記

苗栗縣大湖鄉大南勢至南湖段地區毗鄰後龍溪上游部份農業用地，按中央公告的水道治理計畫線調整為河川區，大湖鄉親認為對自身權益影響甚鉅，苗栗縣長鍾東錦今天承諾，全案將先暫緩分區登記，待收集民眾意見後，轉呈水利署重新檢討計畫線範圍。

大湖鄉長黃惠琴最近在臉書PO文，強調這次變更使用地類別的土地共119筆，大多數種草莓，一旦農業區改為河川區，對民眾權益影響極大，她已向鍾縣長求助。大湖鄉公所也說明土地一旦被畫為河川區，土地就乏人問津，公開展覽至1月10日，收到公文的鄉親一定要關注並積極填寫陳情書，團結一致向縣府提異議，維護自身權益。

縣府今天回應，不過受影響將畫為河川區的土地筆數高達339筆，比地方認為的119筆還多出200多筆，面積合計約26.48公頃。

縣府地政處指出，由於中央對各縣市河川區分區調整案列管，並要求尚未辦理完畢的調整案加速趕辦，依河川管理辦法公告畫入河川區的公私有土地，在未經變更公告畫出前，應依相關規定限制使用；將畫為河川區的土地，其中鄰近省道台6線是草莓重要產區，畫為河川區後，雖對種草莓等農作沒影響，但要申請農業生產設施時，必須經水利主管機關核准。

公展期間內，任何土地所有權人、公民或團體得以書面載明姓名或名稱及地址，向縣府提出意見，全案因攸關大湖的經濟命脈，鄉公所目前也協助鄉親提出異議申請，相關意見將提供苗栗縣非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審議參考。

地政處表示，全案除按行政程序法規定通知，使民眾有表達意見機會，鍾縣長也認為此案影響鄉親權益，指示縣府團隊務必在收到民眾異議書後，協助轉呈經濟部水利署第二河川分署重新檢討計畫線範圍，在異議處理完成前，暫緩登記。

水利署昨天已表明，早在1996年就已公告大湖鄉的河道治理線，法令同時生效，但縣府一直未配合辦理土區分區使用變更，不過水利法為特別法，即使縣府不變更分區使用，也不會影響畫定河川區的法令效力，目前縣府辦公展，民眾如有異議及陳情，相關單位會進一步研議。