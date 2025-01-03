遭點名道安表現不理想 桃市：單看死亡數有失公允

交通部今天公布去年1到10月各縣市道安總體表現，桃園市較不理想。桃園市交通局說，交通部是看A1事故的絕對值，應將每10萬人的事故死亡數值納入比較，才不會有失公允。

交通部今天舉行今年首次道安說明會，公布去年1到10月各縣市道安總體表現，與去年同期相比，桃園市較不理想，在30日死亡（增加50人）、機車死亡（增加35人）及酒駕死亡（加4人）都是增加最多。

桃園市政府交通局交通安全資訊科長黃貴正向中央社表示，交通部是以A1事故的絕對值來看道安表現，但各別縣市狀況不同，應將每10萬人的交通事故死亡人數等數值納入比較，用更多面向來看，會比較客觀。

黃貴正表示，桃園市是發展中的城市，人口數、汽機車登記數、工程量都在大幅成長，若以每10萬人的交通事故死亡人數來看，桃園排全國13，若是每10萬人的交通事故死傷人數，桃園則是排全國第7。

黃貴正說，桃園市去年1到11月的交通事故件數比112年同期下降約6.7%，受傷人數也下降7.8%，可見整體事件數、事故風險值都有在下降，單純用A1事故的絕對值來看道安表現，對桃園來說有失公允。

黃貴正也說，去年10月間開始交通違規大執法後，有針對超速部分加強處理，夜間紅綠燈部分也有針對163處做短週期的調整，交通事故死亡人數在去年9月、11月、12月也都有比112年同期下降。

至於先前交通部邀桃園市政府到交通部記者會說明道安改善情形，但桃園市未派人出席一事。

黃貴正說，和交通部每個月都有聯繫會議，若有改善方向的疑慮，交通部都可以直接輔導指正，且目前桃園交通事故件數在下降，交通部也已經知道這個趨勢，因此認為特別到記者會上說明人數增加的原因，沒有其必要性。