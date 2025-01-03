道安總體表現桃園較不理想 陳世凱：全力輔導

交通部今天舉行今年首次道安說明會，公布113年1到10月交通事故死傷人數較112年同期下降，道安總體表現，桃園市較不理想，交通部長陳世凱自比輔導老師，他表示會全力輔導。

交通部公布，113年1到10月，交通事故30日死亡人數2430人，比112年減少85人、下降3.4%，受傷42萬7502人，較112年減少1萬7960人、下降4%。

交通部分析，113年1到10月各類30日死亡的交通事故類型中，酒駕為130人，比112年同期217人減少87人、降低40.1%；其他下降情形為：兒少死亡減少4人、降低6%，機車事故死亡減少44人、降低2.8%；行人死亡減少8人、降低2.6%；高齡者死亡減少19人、下降1.8%。

交通部也公布113年1到10月各縣市道安總體表現，與去年同期相比，桃園市較不理想，在30日死亡（增加50人）、機車死亡（增加35人）及酒駕死亡（加4人）都是增加最多；而行人死亡增加最多的是新竹市增加10人；高齡死亡增加最多的是新北市與彰化縣，都是12人。

若以每10萬人死亡比例來看，113年1到10月，台東縣在30日死亡數人數（23.2）及酒駕死數（2.8）最高；屏東縣在機車死亡人數（16.1）、高齡死位人數（52.3）最高；連江在行人死亡人數（7.1）最高，連江縣也打破連4年行人無死亡的紀錄。

被問到桃園市在多項交通事故死亡數都是增加最多，是否代表表現最差，陳世凱說，他不會用最差或最好去評論各縣市的道安；他認為，道安問題要由中央與地方及其會一起攜手努力，不是只看到冰冷的數字及KPI，而是面對生命應用更謙卑的態度，交通部是在輔導的角度，協助地方政府改善道安，對次表現較不理想的，會全力輔導。

針對先前交通部邀桃園市政府到交通部記者會，說明道安改善情形，但桃園市未派人出席一事，陳世凱說，未來希望各縣市都能輪流來交通部，說明交通改善成果，分享成功的道安工程案例，這會是一種良善的循環，不會有懲罰機制，交通部看地方的道安改善有需要幫忙時，就會輔導協助。

針對113年交通事故死亡是否難達到降低7%的目標，陳世凱說，這兩年是台灣道安改善的關鍵過程，以前是訴求車本交通，現在是強調人本交通，包括硬體工程、標誌和標線都在改善中，剛開始也許速度不快，但會一年比一年好，每年的交通死傷也都會減少，成效會逐漸擴大，用路人也會感受到。