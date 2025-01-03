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桃園龍慈路打通至台66 影響住戶聯外道路將新闢便道
桃園市平鎮區龍慈路至台66快速道路（都外段）開闢中，不過搭配工程，營德路399巷弄將封閉，導致有多戶住戶無法向外通行，市府於距離不遠處新設1便道，提供居民通行，並順便將新街溪龍岡支線河道內垃圾樹枝，一併清除，再加上LED投射燈增加照明。
市議員舒翠玲說，營德路399巷弄將封閉，導致住戶將失去對外聯絡道路，因此要求新設臨時便道由營德路299號旁進出，而過去新街溪龍岡支線河道內垃圾樹枝堆積問題，但礙於道路地勢問題難清理也未整治過，先前會勘。
水務局也說，此次開闢道路，有更多空間，因此要求水務局協助將沿線約200公尺的河道內廢棄物和雜草清除，並增設照明投射燈，增加通行安全。
工務局表示，營德路399巷弄內住戶約5戶，未來該巷弄封閉後將由新工處設置臨時便道並加裝臨時照明，後續交由養工處將配合龍慈路打通辦理路燈代辦增設。
水務局說，有關新街溪龍岡支線匯流口上游河道樹枝堆積，經現勘無立即影響排水之虞，將錄案辦理清疏，範圍自新街溪龍岡支線匯流口往上游約250公尺，經費約50萬元，預計今年2月20日前完成。
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