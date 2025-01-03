新竹新埔鎮農民直銷站翻新 合作超商物流降低農產運輸成本

2007年成立的新埔鎮農會農民直銷站歷經18年頭，已成為新埔地方農民銷售新鮮農產的重要據點，更有不少外地遊客在假日特別停留採購，為了提供更舒適的購物環境，直銷站斥資3千萬元大翻新，將直銷站重新裝潢成時尚超市，還有咖啡廳能讓遊客休憩欣賞田園風光。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔農民直銷站位在新埔鎮農會產業交流中心內，是新埔鎮水梨、柑橘、柿餅、稻米等專區的交會處，直銷站重新裝潢升級後，將提供農民更安全、更便利的販售空間，也讓採買環境更加舒適，吸引更多生意上門。

新埔鎮農會獲農業部和新竹縣府3000萬元補助，升級改造農民直銷站內部管線、裝潢、穀倉咖啡廳及時光隧道等空間，並於今天啟用，更創新導入OK超商店到店物流系統，有效降低農產品運輸成本，為農民開創更便利的銷售管道。

農業部農民輔導司長陳俊言表示，農業部將與地方政府、農會繼續合作，把農民照顧好、做農民的靠山。他說，新埔農民直銷站是倉庫活化政策的成果，這裡優質的農特產品吸引很多「大老闆」前來採買，直銷站旁綠油油稻田視野的咖啡廳也吸引各地遊客慕名而來。

新竹縣副縣長陳見賢感謝農業部支持，讓新埔農民直銷站不斷成長茁壯，提供農民自產自銷的平台，並讓消費者買到最新鮮、經把關最安全的食物以及季節性精緻農產品伴手禮。