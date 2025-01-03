新竹新埔鎮農民直銷站翻新 合作超商物流降低農產運輸成本
2007年成立的新埔鎮農會農民直銷站歷經18年頭，已成為新埔地方農民銷售新鮮農產的重要據點，更有不少外地遊客在假日特別停留採購，為了提供更舒適的購物環境，直銷站斥資3千萬元大翻新，將直銷站重新裝潢成時尚超市，還有咖啡廳能讓遊客休憩欣賞田園風光。
新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔農民直銷站位在新埔鎮農會產業交流中心內，是新埔鎮水梨、柑橘、柿餅、稻米等專區的交會處，直銷站重新裝潢升級後，將提供農民更安全、更便利的販售空間，也讓採買環境更加舒適，吸引更多生意上門。
新埔鎮農會獲農業部和新竹縣府3000萬元補助，升級改造農民直銷站內部管線、裝潢、穀倉咖啡廳及時光隧道等空間，並於今天啟用，更創新導入OK超商店到店物流系統，有效降低農產品運輸成本，為農民開創更便利的銷售管道。
農業部農民輔導司長陳俊言表示，農業部將與地方政府、農會繼續合作，把農民照顧好、做農民的靠山。他說，新埔農民直銷站是倉庫活化政策的成果，這裡優質的農特產品吸引很多「大老闆」前來採買，直銷站旁綠油油稻田視野的咖啡廳也吸引各地遊客慕名而來。
新竹縣副縣長陳見賢感謝農業部支持，讓新埔農民直銷站不斷成長茁壯，提供農民自產自銷的平台，並讓消費者買到最新鮮、經把關最安全的食物以及季節性精緻農產品伴手禮。
新埔鎮農會表示，多年來爭取中央及縣府資源，透過營造優質產銷環境、休閒農漁園區計畫、農業教育設施推廣補助計畫以及田媽媽地方發展特色料理計畫等多項計畫，持續為老舊穀倉注入新生命，這些努力不僅改善了產銷環境，更成功整合在地特色產業，開拓更寬廣的行銷通路。
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