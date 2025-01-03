桃園20公頃老化竹林更新 林相變美增加森林碳匯

桃園市農業局表示，復興區原鄉有豐沛的竹林資源，出產高品質桂竹，是農用資材及竹劍的重要原料，受到部落人口老化及產業、市場結構改變影響，竹林無人管理而充斥老竹和枯倒竹，波及林相健康和水土保持功能，也失去竹桿經濟效益，長期缺乏整理，重新經營需投入高額成本，使林主卻步。

農業局去年推動老化竹林更新面積達20公頃，協助林主重新投入竹林經營的行列，並透過竹林的汰舊換新增加森林碳匯。依據農業部第4次森林資源調查資料，桃園市的竹林面積有9495公頃，推估竹材桿數約有8千萬枝，是桃園重要的自然資源。

竹子生長快速，4年生的成熟竹材即可收穫利用，超過7年生會老化枯死，不但容易傾倒，大量的枯老竹材也可能引起森林火災，因此適度的疏伐才是維持竹林健康的方法。輔導團隊透過整理枯倒竹及汰除5年生以上的老竹，為新生竹騰出生長空間，更新後林相變得健康，也能投入竹材生產，成為增加森林碳匯永續經營的一部分。