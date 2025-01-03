快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園20公頃老化竹林更新 林相變美增加森林碳匯

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
竹林更新後不但美觀，也增加碳匯。圖／農業局提供
竹林更新後不但美觀，也增加碳匯。圖／農業局提供

桃園市農業局表示，復興區原鄉有豐沛的竹林資源，出產高品質桂竹，是農用資材及竹劍的重要原料，受到部落人口老化及產業、市場結構改變影響，竹林無人管理而充斥老竹和枯倒竹，波及林相健康和水土保持功能，也失去竹桿經濟效益，長期缺乏整理，重新經營需投入高額成本，使林主卻步。

農業局去年推動老化竹林更新面積達20公頃，協助林主重新投入竹林經營的行列，並透過竹林的汰舊換新增加森林碳匯。依據農業部第4次森林資源調查資料，桃園市的竹林面積有9495公頃，推估竹材桿數約有8千萬枝，是桃園重要的自然資源。

竹子生長快速，4年生的成熟竹材即可收穫利用，超過7年生會老化枯死，不但容易傾倒，大量的枯老竹材也可能引起森林火災，因此適度的疏伐才是維持竹林健康的方法。輔導團隊透過整理枯倒竹及汰除5年生以上的老竹，為新生竹騰出生長空間，更新後林相變得健康，也能投入竹材生產，成為增加森林碳匯永續經營的一部分。

農業局長陳冠義表示，經過輔導團隊疏伐後，雜亂的竹林變得煥然一新，翠綠的新竹在陽光的映照下搖曳生姿。竹材是永續資源，老化竹林更新之後，不但使竹林變得更健康，產出的竹桿品質也更優良，收穫的竹材是環保的綠色材料，加上竹子生長快速且可再生的特性，具有良好的固碳效益，如若搭配適度的經營，即能在生產收穫、林相健康及促進在地部落經濟獲得三贏，竹林經營更符合聯合國永續發展目標（SDGs）中永續發展的城市與社群、責任消費及生產、氣候行動及保護陸域生態等多項目標 。

老竹林未更新時雜亂。圖／農業局提供
老竹林未更新時雜亂。圖／農業局提供

桃園 永續 老化

延伸閱讀

桃園3歲男童「穿短袖包尿布」上街遊蕩 家屬嚇壞急尋人

史雪燕風波延燒！桃園1里長恐解職 市府函請中央釋疑

桃園155公車改路線民嘆不便 交通局：配合工程調整

王品新店到！「就饗」蘆洲亮相 「享鴨」桃園、新莊開幕

相關新聞

桃園20公頃老化竹林更新 林相變美增加森林碳匯

桃園市農業局表示，復興區原鄉有豐沛的竹林資源，出產高品質桂竹，是農用資材及竹劍的重要原料，受到部落人口老化及產業、市場結...

跨年晚會人數超越台北 台中48.7萬人跨年創新高

2025年台中跨年晚會創下多個「歷史之最」，包括歷年卡司最佳，從韓國天團MAMAMOO成員輝人（Whee In）、台灣天...

去年前10月桃園交通死亡增50人最多 交長駁非訓導主任

交通部公布去年截至10月道安數據，件數及死傷都比前年同期減少，其中，桃園市整體死亡人數較前年增加50人，為全台最多。交通...

桃園155公車改路線民嘆不便 交通局：配合工程調整

桃園市鐵路地下化內壢段及中原段臨時軌第1階段工程去年啟動，鄰近自立新村平交道的中壢區永福路去年10月施工交維管制迄今，有...

獲交通部補助3.65億 竹市延平路停車場將擴建地下2層

新竹市政府為紓解市區日益增加的停車需求，獲交通部前瞻停車場補助核定總經費3.65億元興建延平地下停車場，未來預計將延平路...

苗縣竹南中華路新建測桿2月1日啟用 拱天宮測桿暫移除

苗栗縣警察局為有效防制市區道路交通事故，選定竹南鎮中華路240號前新建置1支測速照相設備，預定2月1日起正式執法，另台1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。