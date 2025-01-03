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去年前10月桃園交通死亡增50人最多 交長駁非訓導主任

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部舉辦道安記者會。記者周湘芸／攝影
交通部舉辦道安記者會。記者周湘芸／攝影

交通部公布去年截至10月道安數據，件數及死傷都比前年同期減少，其中，桃園市整體死亡人數較前年增加50人，為全台最多。交通部長陳世凱表示，未來將每月邀1縣市來開記者會，希望地方政府不要當成負面或政治問題，交通部是站在輔導各縣市角度，他也不是訓導主任，是輔導老師。

陳世凱表示，去年1至10月整體事故件數、死傷均為下降，像是機車、高齡、酒駕及兒少都是減少，但兒少在10月單月比前年同期增加，主因13至17歲少年增加6人，涵蓋無照駕駛及機車乘客，這凸顯在少年無照駕駛的部分需要更加努力。

對於先前交通部提出每年下降7%死亡目標，陳世凱指出，這2年是台灣交通觀念重要的轉變過程，從過去的「車本交通」轉變成「人本交通」，硬體建設跟指引都是基礎工作，在社會逐漸轉向過程中，改善速度不會這麼快，不會急著今年一定要下降7%，也不會說沒達到就算失敗，但一定要愈來愈好，且每年都要減少、改善幅度要更大，相信成效會愈來愈明顯。

至於桃園市表現仍不佳，陳世凱也說，所有道安問題都是中央、地方及各部會一起努力，看到的不是冷冰冰數字，是一個個生命，希望用謙卑的態度。交通部是站在輔導各縣市角度，「不是訓導主任，是輔導老師」。未來每月會讓地方政府來一起開記者會，對外說明成果，希望地方不要當成負面或點名，也不要當成KPI或政治問題，每個縣市都有機會來分享，希望是良善循環。

交通部今公布去年1至10月道安數據，總計32萬1371件交通事故，較前年減少3.5%、2430人死亡，較前年減少3.4%、42萬7502人次受傷，較前年減少4%，其中，桃園市30日死亡人數243人位居全台第2，僅次於高雄市245人，但較前年增加50人卻遠超其他縣市，其他像是台北市增加2人、新北市增加6人、新竹市增加6人、嘉義市增加8人、澎湖縣增加7人、連江縣增加1人。

交通部指出，去年1至10月桃園市30日死亡增加50人、機車死亡增加35人、酒駕死亡增加4人均為全台最多；行人死亡則是新竹市增加10人最多；高齡者死亡則是新北市及彰化縣增加12人最多。至於每10萬人口死亡比例，30日死亡及酒駕死亡以台東縣最多；機車及高齡者死亡以屏東縣最多；行人死亡則是連江縣最多。

交通部也說，在10月單月部分，共有3萬1033件交通事故，造成266人死亡、4萬1048人次受傷，均較前年同期下降，但在兒少死亡較前年同期增加4人，其中兒童死亡減少2人、少年增加6人，死者包含自小客車無照駕駛、機車無照駕駛及機車乘客。

交通部長 死亡

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