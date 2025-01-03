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桃園155公車改路線民嘆不便 交通局：配合工程調整

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市鐵路地下化內壢段及中原段臨時軌第1階段工程去年啟動，鄰近自立新村平交道的中壢區永福路去年10月施工交維管制迄今，有民眾反映，平常搭乘的155號公車消失，搭車相當不便。圖／謝美英提供
桃園市鐵路地下化內壢段及中原段臨時軌第1階段工程去年啟動，鄰近自立新村平交道的中壢區永福路去年10月施工交維管制迄今，有民眾反映，平常搭乘的155號公車消失，搭車相當不便。圖／謝美英提供

桃園鐵路地下化內壢段及中原段臨時軌第1階段工程去年啟動，鄰近自立新村平交道的中壢區永福路去年10月施工交維管制迄今，有民眾反映，平常搭乘的155號公車消失，搭車相當不便。桃園市交通局回應，因工程現在改走替代道路，預計本月15日工程結束後恢復原路線。

155公車為往返中壢公車站、中原及元智大學公車，不過有民眾向市議員謝美英陳情，民眾林太太說，大家平時出門都搭乘155路公車，去年底突然無預警更改路線，經詢問得到的回覆是因平交道施工，縮減馬路，公車出入不便而取消永福路上部分站點，大家聞訊為之譁然。

陳小姐說，自立新村住戶很多，非開車族長輩及小朋友都仰賴永福路上的155公車，若因為施工暫時取消停靠，也應該提前宣導或提出配套，而非無預警執行，讓民眾出門找不到車，耽擱正事。

謝美英說，桃園鐵路地下化內壢段及中原段臨時軌工程啟動以來，永福路自立新村平交道採單線雙向通行，上下班尖峰時段經常寸步難行，公車族權益竟因此被犧牲，顯現配套不足、缺乏溝通，都是施工單位應該即刻檢討改善的。

據了解，交通局認定的155路公車替代路線在莊敬路、永福路口以及榮安一街、莊敬路口，謝美英說，對長輩而言，實在是太遠，稱不上配套方案。鐵路地下化工程才剛開始，希望交通局與鐵道局能苦民所苦，徹底研議出真正的原路線配套方案，避免再度發生因施工改道等嘸公車的窘態。

交通局表示，公車業者於事前有於各客運站點貼出公告，去年12月初改採替代路線，現替代站點為現有站牌，共有6站未行駛，採替代方案，搭配工程預計1月15日可以調整為原來公車路線，不過仍需視工程進度，將盡快調整原路線，減少民眾不便。

桃園市鐵路地下化內壢段及中原段臨時軌第1階段工程去年啟動，鄰近自立新村平交道的中壢區永福路去年10月施工交維管制迄今，有民眾反映，平常搭乘的155號公車消失，搭車相當不便。圖／謝美英提供
桃園市鐵路地下化內壢段及中原段臨時軌第1階段工程去年啟動，鄰近自立新村平交道的中壢區永福路去年10月施工交維管制迄今，有民眾反映，平常搭乘的155號公車消失，搭車相當不便。圖／謝美英提供

公車 桃園 鐵路地下化

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