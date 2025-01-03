獲交通部補助3.65億 竹市延平路停車場將擴建地下2層

新竹市政府為紓解市區日益增加的停車需求，獲交通部前瞻停車場補助核定總經費3.65億元興建延平地下停車場，未來預計將延平路平面停車場擴增改建為地下2層，預計可提供247席車位。

新竹市交通處指出，延平地下停車場將以新竹風城概念為出發點，以「新竹之鑰‧引風入境」為主題，設計採光通風天井，引入自然的風，創造綠能永續的停車場設施；地面層以大面綠地廣場，銜接北新公園，提供都市更多綠植以及降溫功能，並設計寬闊的街角友善行人通道。

此外，場內無障礙車格及親子車格占總車格6.5%（無障礙及親子車格共17格），電動車格占總車格10%（25格），均優於中央規定的2%，並配置智慧化停車設備，包括在席車位顯示、無人化設備、多元支付及電動汽車充電樁等，運用智慧高科技提升民眾停車體驗感，預計今年年中完成設計、年底前工程發包，2028年底前完工啟用。

市議員吳旭豐、陳治雄則關心施工期間的交通管制、公園的防排水設計、適當亮度的公園照明設施等議題，市府團隊也請建築師事務所納入後續設計中調整及處理。

新竹市交通處補充，市府會將各方意見詳實紀錄，並攜回與建築師討論調整設計，貼近民眾使用需求，也會持續傾聽各方回饋與反應，加速完成細部設計及工程發包。交通處在施工前，會再次召開說明會，向市民詳盡說明相關措施，降低居民生活影響、如期如質完工，盡早啟用地下停車場，為竹市民眾打造幸福友善安居科技城。