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苗縣竹南中華路新建測桿2月1日啟用 拱天宮測桿暫移除

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣竹南中華路240號前新建置1支測速照相設備，預定2月1日起正式執法。圖／警方提供
苗縣竹南中華路240號前新建置1支測速照相設備，預定2月1日起正式執法。圖／警方提供

苗栗縣警察局為有效防制市區道路交通事故，選定竹南鎮中華路240號前新建置1支測速照相設備，預定2月1日起正式執法，另台1線拱天宮路口測桿因日前鏽蝕測速箱頭斷裂則暫移除，將再考量有無建置必要。

縣警察局交通警察隊統計，竹南地區113年A1類交通事故計有8件、A2類交通事故計有1564件，在警方加強執行各項防制交通事故勤務作為下，交通事故件數雖有下降趨勢，但超速違規仍為主要肇事因素之一。

交通隊表示，目前縣內上路執法測桿共86支，考量警力有限，為減輕員警負擔，針對竹南地區也選定利用全年無休的固定式測速照相設備，在中華路240號前（速限60公里）新建置測桿輔助執法，以有效防制違規肇事。

另外，台1線拱天宮牌樓路口的測桿，日前因鏽蝕嚴重，測速箱遭強風吹頭斷，經研議後已確定暫時移除，未來將再考量有無建置必要，或選定前後路段再重新建置。

縣警局長陳世煌表示，在易肇事路段設置測速照相設備，是以降低交通事故肇事率，非以取締為主要目的；此外，農曆春節即將到來，大湖及拱天宮等人潮聚集景點，將排定重點執行交通疏導，呼籲用路人養成遵守交通規則的好習慣，共同維護交通安全與順暢，平安過好年。

交通事故 測速 警察

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