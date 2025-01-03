台灣燈節主燈曝光 交長：運用 AI 創新科技傳遞永續理念

2025台灣燈會將在2月12日元宵節當日正式開燈，交通部長陳世凱3日指出，台灣燈會邁入第36屆，此次主燈作品高度18公尺，將運用AI及動作捕捉等多項嶄新科技，展現千變萬化的視覺語言，傳遞永續發展與跨時代的鏈結。

陳世凱致詞時提到，印象中自己在12歲的時候是第一次台灣燈會，是在中正紀念堂，現在已經來到36屆，台灣觀光節也經來48屆，特別感謝張善政與市府團隊睽違九年再度到桃園舉辦，除了燈會越來越美之外，桃園的建設也越來越完備，對於交通問題，桃園的交通在中央與地方的配合之下也已經越來越順暢，而燈會的相關疏運計畫也希望桃園市府能夠配合讓整個疏運計畫可以順暢。

陳世凱也說，台灣燈會可以說是沒有雲霄飛車的迪士尼樂園 ，今年還結合棒球主題，也剛好搭上近期的十二強熱潮，歡迎大家可以白天先玩桃園，晚上再看燈會。

桃園市長張善政致詞時指出，睽違九年桃園再度舉辦台灣燈會，桃園市府團隊卯足全力與觀光署密切配合，打造讓大家難忘的燈會。

陳世凱表示，本次主燈名為「無限樂園」，由知名藝術家李明道(AKIBO)操刀設計與製作，採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，期許全世界旅客來體驗被國際媒體讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的「台灣燈會」，主燈作品高度18公尺，將運用AI及動作捕捉等多項嶄新科技，展現千變萬化的視覺語言，傳遞永續發展與跨時代的鏈結。

李明道介紹主燈設計時說明，適逢中華隊於此次世界12強棒球賽勇奪金盃，除邀請4位職棒啦啦隊員透過動作捕捉科技操控影像動態融入主燈秀外，另邀請陳世凱部長與張善政等共同參與彩繪桃子表情圖像創作，以及多位外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福語，凝聚許多共同創作者的熱情與能量，象徵台灣無限可能。

另外，觀光署署長周永暉表示，每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖蛇為主題，以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段均可呈現90度彎曲，可依個人喜好組裝成0至9數字或各式不同造型；另因蛇在生肖中排行第6，同時也希望大家能多外出蹓躂、走走看看，因此取其諧音命名為「蹓蹓蛇」，饒富趣味；此外，本次有半數小提燈製作成以外接行動電源發光之燈具，只需用自己的行動電源接TYPE-C線即可發光，減少電池使用量，為永續愛地球盡一份力。