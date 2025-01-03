桃園永續發展債券 拚第1季發行

桃園市正逢建設關鍵期，桃市府財政局昨天宣布，去年12月31日取得全國首檔「永續發展債券」資格認可，將率全國之先，發行以社宅為永續發展債券標的的公債，拚今年第1季發行。台中市政府今年也編列500萬元發行經理費，將擇合適時間發行債券。

桃園市人口成長突破233萬，桃市府財政局指出，人口成長帶來住房及交通問題，市府預計至2030年前興辦1萬戶社會住宅，同時透過軌道建設，解決市民通勤需求。依據去年市議會通過建設公債發行自治條例，市府將透過發行永續發展債券，維繫財務穩定及營運永續。

國民黨議員楊朝偉說，去年台北市與高雄市政府分別發行100億元社會責任債券與20億元綠色債券，都有助當地公共建設；肯定桃園在不排擠社福支出下擴大投資，對在地經濟絕對是好的發展。

民進黨議員李宗豪則建議，市府應提供更多計畫的細節公開透明，讓市民清楚建設進度跟期程，也希望市府透過申請中央補助或檢討桃園預算分配等，避免過度依賴舉債，長期恐造成財政負擔。

桃園市財政局說明，目前投資計畫已完成，屆時發行的社宅和捷運建設永續發展債券各最少10億元，最多30億元。市長張善政說，市府嘗試開拓不同財源籌措建設經費，歡迎所有看好桃園的朋友和市府一起建設桃園。

台中市已在2023年12月26日施行「台中市公債及台中市市庫券發行自治條例」，完備債券發行的法源依據。台中市財政局指出，債券發行時點取決於金融市場利率情況，未來將持續關注利率走向，並參考中央政府債券殖利率曲線決定發行時機。

中市財政局也說明，由於發行債券與向金融機構融資借款均為融資工具，未來發行債券也將於發行前依「台中市公債及台中市市庫券標售作業要點」，邀集市庫代理銀行台灣銀行研商，擬訂發行計畫報經市府核定後辦理。