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地被劃河川區 苗栗大湖草莓農向縣長求助

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉有逾百筆土地被變更為河川區，包括都計區內的特定農業區，該變更案正在公開展覽，鄉長黃惠琴認為這些土地大都栽種草莓，改為河川區影響甚鉅，已向縣長鍾東錦求助。水利署第二河川局回應，早在30年前公告大湖鄉河道治理線，將研議民眾陳情。

黃惠琴說，該案由二河局主導，縣府函轉公文未敘明為何將都計區內的「農業區」改畫「河川區」，範圍從大湖鄉大南勢到南湖、下街到大湖農工延伸到南湖，屬於後龍溪源頭的土地幾乎都納入異動，影響逾600人。

變更使用地類別的土地筆數達119筆，黃惠琴說，農業區一旦改為河川區，包括原有建築物除修繕外，不得增建或改建，依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法規定，河川區也無法興建新的農業設施，對民眾權益影響極大。

大湖鄉公所指出，公開展覽期間至10日，也請收到公文的鄉親關注並積極填寫陳情書，團結一致向縣府提出異議並送二河局。

水利署第二河川局指出，水利署早在1996年就公告大湖鄉的河道治理線，法令也同時生效，但縣府一直未配合辦理土區分區使用變更，由於水利法為特別法，即使縣府不變更分區使用，也不會影響畫定河川區的法令效力，目前由縣府辦理公展，民眾如有異議及陳情，屆時相關單位會研議。

水利署 草莓 鍾東錦

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