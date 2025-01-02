中央跟進肺癌篩檢、精進SRF 張善政：證明桃園做法站得住腳

桃園市去年推動擴大肺癌篩檢計畫、靜桃專案，市長張善政今天主持市政會議時說，回顧過去一年，市府持續在各項政策領域中努力，在採取不同的政策作法後，中央都響應跟進，包含「改裝機車排氣管變更登記制度」、「癌症篩檢新制」等新政策將陸續上路，針對SRF，環境部也將發布SRF白皮書，證明市府做法站得住腳。

張善政表示，過去一年，市府推動多項政策，包括環保局、警察局推動的「靜桃專案」，執行以來不僅市民陳情件數降低28.1%，成果顯著，中央也響應桃園的倡議，自今年起實施「改裝機車排氣管變更登記制度」，變更排氣管需經噪音檢測合格後辦理變更登記，從源頭改善噪音問題。

張善政也提到，市府推動「擴大肺癌篩檢計畫」，方案條件皆優於中央規定，主要是考量桃園的交通及工業發展等特殊狀況，自前年3月執行以來已累積多筆案例，更少見獲得審計處報告肯定，再次證明市府持續放寬受檢範圍是正確的決定，也樂見衛福部國健署跟進，實施「癌症篩檢新制」，放寬肺癌受檢年齡補助範圍。

張善政說，針對SRF進入桃園科學園區一案，市府持續堅持程序正義以及捍衛在地居民健康的立場，今年初環境部將提出SRF白皮書及管理辦法，相信發布以後，不只是桃園，對於全國的SRF業者也都會有相當的影響作用，未來將作為桃園市審視SRF廠進駐的指標性參考，接下來新的一年，市政也會持續努力、發揮創意，即便有些要做的事情是全台第一，也不要畏懼要勇敢向前。