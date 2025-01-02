苗縣三義鄉生育津貼提高至2萬元 放寬請領條件

苗栗縣三義鄉去年除籍人數近170人，出生人口僅約70人，鄉公所爭取獲代表會支持，今年起將生育津貼從新台幣提高1萬元調高至2萬元，請領條件也放寬為設籍6個月以上即可申請。

三義鄉公所為鼓勵鄉民生育意願，經代表會支持相關預算，修正「苗栗縣三義鄉婦女生育津貼實施辦法」，自114年1月1日起，調高每名新生兒之生育津貼補助金額由1萬元調高為2萬元，並縮短請領條件由原本1年，放寬為設藉6個月以上即可請領。

三義鄉長呂明忠今天告訴中央社記者，三義鄉以木雕產業聞名，有龍騰斷橋、木雕街等觀光景點，也是國際慢城，但鄰近台中市后里區，不少年輕人到外地就業、成家，人口仍持續下滑。

鄉公所統計，去年（113年）三義鄉除籍人口數為160餘人，出生人口僅約70人。呂明忠指出，公所除了提高生育津貼，鄉內學童營養午餐也維持全免，希望協助民眾稍稍紓解育兒壓力。

呂明忠說，除了鄉公所提供的生育津貼2萬元，苗栗縣政府今年也提高生育津貼至2萬元，等於三義鄉每名新生兒合計可領4萬元，希望至少能「穩住」人口數，減緩少子化現象。