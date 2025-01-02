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竹縣博愛非營利幼兒園落成 提供64名幼兒入學

中央社／ 新竹縣2日電

新竹縣政府教育局表示，竹縣博愛非營利幼兒園今天落成，提供64名幼兒入學，其中包含有2歲幼兒專班，提升竹北公共化教保量能，也盼嘉惠更多學前需求家庭。

新竹縣博愛非營利幼兒園今天舉行落成啟用儀式，新竹縣長楊文科、教育部國教署專門委員王怡婷等人剪綵，楊文科說，全台出生率下降，竹北市逆勢成長，其中2至5歲幼兒有1萬1200人，為竹縣幼年比例最高的鄉鎮，而博愛非營利幼兒園是竹北第4座、竹縣第8座非營利幼兒園。

他表示，在博愛非營利幼兒園的加入後，竹北地區公共化幼兒園的設置比例達43%，可提供4267個公共化教保名額的服務量能。

教育局長楊郡慈告訴中央社記者表示，博愛非營利幼兒園位在博愛國小校區內，校舍運用操場區隔國小及非營利幼兒園不同的活動區域。

她說，幼兒園是以童話為意象的拱門作為迎接孩子，抱持以幼兒學習為本，讓幼兒園更符合幼兒學習需求，且招生向下延伸至2歲，更能符應家長對2歲子女托育需求。

幼兒園 新竹 竹北

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