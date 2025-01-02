竹縣博愛非營利幼兒園落成 提供64名幼兒入學
新竹縣政府教育局表示，竹縣博愛非營利幼兒園今天落成，提供64名幼兒入學，其中包含有2歲幼兒專班，提升竹北公共化教保量能，也盼嘉惠更多學前需求家庭。
新竹縣博愛非營利幼兒園今天舉行落成啟用儀式，新竹縣長楊文科、教育部國教署專門委員王怡婷等人剪綵，楊文科說，全台出生率下降，竹北市逆勢成長，其中2至5歲幼兒有1萬1200人，為竹縣幼年比例最高的鄉鎮，而博愛非營利幼兒園是竹北第4座、竹縣第8座非營利幼兒園。
他表示，在博愛非營利幼兒園的加入後，竹北地區公共化幼兒園的設置比例達43%，可提供4267個公共化教保名額的服務量能。
教育局長楊郡慈告訴中央社記者表示，博愛非營利幼兒園位在博愛國小校區內，校舍運用操場區隔國小及非營利幼兒園不同的活動區域。
她說，幼兒園是以童話為意象的拱門作為迎接孩子，抱持以幼兒學習為本，讓幼兒園更符合幼兒學習需求，且招生向下延伸至2歲，更能符應家長對2歲子女托育需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言