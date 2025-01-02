政院推南北雙矽谷 桃園副市長蘇俊賓：應先解決4大隱憂

行政院會今討論「大南方新矽谷推動方案」，與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，中央先前提出的桃竹苗大矽谷計畫仍問題重重，包括「產業輔導資源是否均衡」、「產業轉型後是否落實公正轉型」、「文化資產脈絡流失」、「環境與生態廊道破壞」等問題始終都沒納入行政院經濟發展委員會討論，期待中央不只提出開發計畫，還要納入更全面的思考。

蘇俊賓表示，現在討論大型開發計畫時，對於如何兼顧延續傳統文化與保存文資，仍普遍缺乏關注，生態與濕地保護也常被犧牲，不論是「桃竹苗大矽谷」或是「大南方新矽谷」都是跨縣市、大規模、結合重大交通發展的大型計畫，地方民眾固然期待，但生態廊道遭切割、綠覆與濕地流失、農業利用土地減少都是可預期的。

蘇俊賓說，在核定的大範圍計畫中，由各縣市政府進行切割後的各項計畫審查，將面對審查原則不一、生態與環境的價值無法保留與彼此呼應的困境，「每個計畫都保留了一定比例的綠覆，零碎化的保護策略創造的可能是注定消失的生態孤島，無法串聯生態廊道」。

蘇俊賓建議，大矽谷計畫中應該納入環境部、農業部、勞動部的上位政策指引，與經濟部共同檢視產業輔導資源是否均衡、產業轉型後是否落實公正轉型、文化資產與脈絡如何延續以及區域的環境與生態廊道串聯議題；採取全局觀的政策思維，才能避免全台都是矽谷的思維下，產業失衡、就業條件兩極化與文化、生態資源大量流失。

蘇俊賓也強調，自己支持政府投資具有競爭力與未來性的產業，對於高耗能、高汙染的產業要想辦法輔導轉型，但不屬於前後兩種定義「位於中間的」怎麼辦？這些產業對於台灣的民生與產業鏈又不可或缺，常常在地方聽到業者抱怨「政府都只關心科技業」，各項租稅與輔導資源，也都傾斜。

他舉例，像是經濟部的「領航企業研發深耕計畫」，補助科技業進行研發，加總超過百億元，但一般製造業難以申請；此外經濟部的產創條例針對稅額抵減，也要求廠商研究發展費用需達60億元，且研究發展費用需占營業收入淨額比率達6％才可享有，這些導致被定義為非科技業的產業，在人才招募、技術投資上缺乏資源，苦不堪言。

蘇俊賓建議，經濟部與勞動部應共同規畫輔導策略，區分產業型態，除積極扶持高科技產業、針對高耗能高汙染產業轉型並提供再就業支持，也針對傳統與對台灣基礎需求有貢獻的產業，如紡織業、食品工業等給予適切輔導，才能避免社會衝擊。