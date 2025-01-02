桃市獲全國首檔永續發展債券資格 拚第1季完成發行

桃園市議會去年通過「桃園市建設公債發行自治條例」，成為全台第4個有法源可發行公債的縣市。市府財政局今宣布，已於去年取得全國首檔「永續發展債券」資格認可，將率全國之先，發行以社會住宅為永續發展債券標的的公債，拚今年第1季完成發行。

桃園正處建設期，各項工程經費負擔重，桃園市議會去年中通過公債自治條例，不分黨派議員都期待早日發公債減緩財政壓力。

財政局今表示，桃園人口已突破233萬，也帶來住房及交通問題，為確保居住正義，市府預計至2030年前興辦1萬戶社會住宅，同時透過軌道建設，解決市民通勤需求。

財政局表示，為支應社宅及捷運系統興建計畫資金需求，市府將透過發行永續發展債券，維繫財務穩定及營運永續；目前投資計畫已完成，並於去年12月31日取得全國首檔可持續發展債券發行資格，成為第一個將社宅列為投資計畫項目的地方政府。

財政局表示，市府預計以今年度第1季完成發行作業為目標，將著手與台灣銀行研商債券標售相關作業。市長張善政也說，市府嘗試開拓不同的財源籌措建設經費，歡迎所有看好桃園的朋友和市府一起建設桃園。

議員楊朝偉表示，去年台北市政府發行6期共100億元社會責任債券，高雄市政府發行1期共20億元綠色債券，對當地公共建設都相當有助益；桃市社宅、捷運等公共建設都正在用錢，除了立院新通過的財劃法財源外，桃園可在不排擠現有社福支出的情況下擴大投資，對在地經濟絕對是好的發展。