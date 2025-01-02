桃園婦幼福利再＋1 孕前健檢補助放寬申請條件

桃園市今年迎來64位元旦寶寶，較去年增加4位。市長張善政今在市政會議也宣布加碼，擴大「孕產婦全方位守護計畫」和「健康幸福家庭補助計畫」，提供孕期至產後6個月追蹤關懷，並擴大孕前健康檢查及中醫助孕調理補助條件，盼吸引更多年輕父母生育。

桃園市近年生育率居六都之冠，不過元旦寶寶人數沒有明顯增長，為鼓勵更多年輕家庭願意移居桃園並提升婚育意願，桃園日前宣布放寬生育津貼申請條件，父母只要在新生兒出生前設籍桃園，累計滿1年就可以開始請領育兒津貼。

張善政今主持市政會議時表示，桃園生育環境持續改善，婦幼局今年元旦起也擴大「孕產婦全方位守護計畫」」及「健康幸福家庭補助計畫」，期望透過完整的關懷服務與補助方案，提供準媽媽們更周全的照護。

婦幼局表示，「孕產婦全方位守護計畫」服務對象包含設籍桃園市的孕產婦，以及配偶設籍桃市但尚未取得中華民國身分證的外籍孕產婦；計畫內容涵蓋衛教諮詢及關懷追蹤等服務，並將依個案需求提供特殊協助，服務期程從孕期延伸至產後6個月，確保媽媽們在生產前後都能獲得完善照顧。

同時「健康幸福家庭補助計畫」也放寬，調整「孕前健康檢查」及「中醫助孕調理」兩項補助條件。最大變革在於取消「尚未生育第1胎」的限制，讓更多家庭能受惠於這項政策。此外，中醫助孕調理的補助對象也擴及配偶設籍桃園市的女性。

市府表示，兩項新制的實施，將整合既有的孕婦產婦相關服務資源，建構更完整的孕產婦照護網絡，期望能提供準媽媽們更優質的生育環境。