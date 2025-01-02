竹市門面護城河市容堪憂 街友棉被家當占用長椅引爭議

新竹市護城河親水公園位於市中心，也是遊客必訪之地，不過近來有市民發現，護城河岸周邊休憩區，竟被街友長期霸佔，棉被、家當甚至就直接擺放在椅子上，也讓來觀光散步的民眾不敢靠近。社會處表示，將加強關懷訪視，並提供夜宿服務。

護城河親水公園鄰近火車站及古蹟東門城，不但是新竹市門面，也是遊客必訪之地，2020年翻新後，更成為市民休憩、散步的好去處，護城河旁兩側綠樹成蔭，沿路都是古色古香的老建築，還有新竹州圖書館、藝文舞台，提供民眾多元展演空間。

不過有市民指出，護城河親水公園周邊近來被街友霸佔，民眾休息的長椅更是被棉被、家當等占用，也因髒亂不堪，不少民眾都不敢靠近，而護城河是新竹市的門面，不論是遊客還是出入的民眾都很多，認為政府應該要有管理和配套措施。

市民強調，自己並非是要驅趕或是欺負弱勢，而是該處與地下道不同，全台灣的火車站地下道都有許多街友休息，但因為是地下道，相較護城河親水公園影響較小，且也比較看不到，但護城河就在火車站前面，長期被街友霸佔「真的有礙觀瞻」，市府應有配套措施管理街友，例如他們白天想休息時，可以到人安基金會或是規畫地點安置，而不是放任他們長期霸佔民眾休憩觀光的公園。

市議員曾資程也表示，寒士的人權與讓市民免於恐懼及市容管理，如何透過公私協力找到一個平衡點確實是長久以來的困難，但寒士盤據城市角落的現象依然存在，希望市府在新的一年，能夠積極地面對該議題，深入了解每一位寒士的狀況，提供更多的資源，協助回歸家庭、輔導媒合適合工作重返職場及必要的機構安置。