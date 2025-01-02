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桃園消防復興、巴陵2分隊長今布達 協助迷航、溺水案

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市消防局第4救災救護大隊今舉行復興區分隊長布達典禮，復興分隊長由救災救護指揮中心科員陳遠鑫（左）接任，巴陵分隊長由火災預防科員林龍井（右）接任。圖／消防第四大隊提供
桃園市消防局第4救災救護大隊今舉行復興區分隊長布達典禮，復興分隊長由救災救護指揮中心科員陳遠鑫（左）接任，巴陵分隊長由火災預防科員林龍井（右）接任。圖／消防第四大隊提供

桃園市消防局第4救災救護大隊今舉行復興區分隊長布達典禮，復興分隊長由救災救護指揮中心科員陳遠鑫接任，巴陵分隊長由火災預防科員林龍井接任，消防局藉本次職務輪替培養基層幹部，也藉由兩位分隊長專業領域，帶領分隊共同維護復興居民生命財產安全。

分隊長陳遠鑫為警專專26期畢業，中央警察大學2017年三等特考班結業，時任消防局粉絲專頁小編與府會業務，擅於以貼近人心的方式呈現創意消防宣導，以時事為題材創意為發想行銷消防；分隊長林龍井為警專專18期畢業，中央警察大學消佐班26期結業，時任消防局火災預防科，承辦桃園市建築物消防設備會勘及專案檢查，熟稔建築物消防安全及火災預防宣導，消防局藉本次職務輪替培養基層幹部，也藉由2位分隊長專業領域，帶領分隊共同維護復興居民生命財產安全。

復興區是六都原住民人口最多的地區，擁有豐富的原住民文化資產與天然山水美景，吸引許多民眾前往旅遊踏青，復興山區災害特性多元且複雜，常遇登山客迷航救援及野溪溺水案件，颱風來襲時也需配合公所執行各項防颱整備、疏散、撤離等防（救）災救工作，本次藉助2位分隊長專長，期有效提升復興區各項防災、救災及救護等工作，以守護復興區居民生命財產安全。

消防局第4救災救護大隊長陳莉婷期勉，2位基層領導幹部，應當以身作則，勇於承擔，接受考驗及挑戰，秉持專業與服務的熱忱，守護民眾生命財產安全。

桃園 消防員

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