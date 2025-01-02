苗栗大湖逾百筆土地被畫河川區 二河局：30年前已公告生效

苗栗縣大湖鄉有逾百筆土地被變更為河川區，其中還包括都計區內的特定農業區，目前變更案正公開展覽，引起地方關切，不斷有人陳情，鄉長黃惠琴表示這次變更使用地類別的土地筆數共119筆，大多數土地栽種草莓，一旦農業區改為河川區，對民眾權益影響極大，她已向縣長鍾東錦求助。

水利署第二河川局表示，水利署早在1996年就已公告大湖鄉的河道治理線，法令也同時生效，但縣府一直未配合辦理土區分區使用變更，但水利法為特別法，即使縣府不變更分區使用，也不會影響畫定河川區的法令 效力，目前是縣府辦理公展，民眾如有異議及陳情，屆時相關單位會研議。

黃惠琴指出，全案由二河局主導，縣府函轉公文給大家，但公文未敘明為何要將都計區內的「農業區」改畫「河川區」，範圍從大湖鄉大南勢到南湖、下街到大湖農工延伸到南湖，屬於後龍溪源頭的土地幾乎都納入異動，影響超過600人。

她表示，一旦農業區改為河川區，影響民眾的權益非常大，包括原有建築物除修繕外，不得增建或改建、依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」河川區也無法核發農業設施容許，這119筆土地上的設施未來都無法取得合法文件，也無法再興建任何新的農業設施。

大湖鄉公所表示，土地一旦被畫為河川區，土地就乏人問津，目前公展期間至1月10日，收到公文的鄉親一定要關注並積極填寫陳情書，團結一致向縣府提出異議並送二河局，以維護自身權益。