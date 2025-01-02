新湖社福中心開辦短影音創作營 教孩子辨別網路陷阱

新竹縣新湖區社福中心是新豐、湖口不少家庭的避風港，提供孩子課後輔導照顧及多元課程，為了讓更多孩子認識網路詐騙陷阱，並教導學童如何正確使用3C，社福中心將在1月22日至25日開辦短影音創作營，讓學童從玩樂中學習。

新湖區社福中心表示，60秒說故事短影音創作營是結合時下不少年輕學子喜愛的影音平台，例如TikTok、YouTube的短影音功能，讓孩子能夠藉由手機隨手拍出吸睛短片，同時培養孩子們在數位時代的明辨能力，更邀請知名影音創作達人吳鑫帶學童學習創作。

因新湖區社福中心服務不少來自新住民、單親、隔代等家庭的學童，對於網路陷阱更需要認識及了解，避免誤入陷阱騙局中，因此新湖區社福中心希望藉由短影音創作營，培養孩子們在數位時代的明辨能力，更免費開放所有學童都能報名，鼓勵國高中學生來當小小攝影師。

營隊限額30名，預計招收國小4年級至高中1年級學生，尤其鼓勵社福中心服務家庭及弱勢家庭子女參加。營隊將於1月10日早上9點起開放於新湖社福中心臉書粉絲專頁線上報名，參加者需自備拍攝器材，例如手機或攝影機。

新湖區社福中心指出，期待3天半的課程中，孩子們能透過短影音創作營化身小小影音師，從認識網路陷阱到掌握拍攝技巧，最後親手完成1部60秒短影音，除了作品都將在網路展出，優秀作品更有機會獲得專業評審青睞，拿下豐厚獎勵。