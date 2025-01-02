快訊

安心亞新戲遭莫名腰斬 導演怒「對乙方的強暴」…大愛5點聲明回擊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

新湖社福中心開辦短影音創作營 教孩子辨別網路陷阱

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣新湖區社福中心為不少學童提供多元課程，更協助許多新住民、單親、原住民家庭的孩子免費課輔。圖／竹縣府提供
新竹縣新湖區社福中心為不少學童提供多元課程，更協助許多新住民、單親、原住民家庭的孩子免費課輔。圖／竹縣府提供

新竹縣新湖區社福中心是新豐、湖口不少家庭的避風港，提供孩子課後輔導照顧及多元課程，為了讓更多孩子認識網路詐騙陷阱，並教導學童如何正確使用3C，社福中心將在1月22日至25日開辦短影音創作營，讓學童從玩樂中學習。

新湖區社福中心表示，60秒說故事短影音創作營是結合時下不少年輕學子喜愛的影音平台，例如TikTok、YouTube的短影音功能，讓孩子能夠藉由手機隨手拍出吸睛短片，同時培養孩子們在數位時代的明辨能力，更邀請知名影音創作達人吳鑫帶學童學習創作。

因新湖區社福中心服務不少來自新住民、單親、隔代等家庭的學童，對於網路陷阱更需要認識及了解，避免誤入陷阱騙局中，因此新湖區社福中心希望藉由短影音創作營，培養孩子們在數位時代的明辨能力，更免費開放所有學童都能報名，鼓勵國高中學生來當小小攝影師。

營隊限額30名，預計招收國小4年級至高中1年級學生，尤其鼓勵社福中心服務家庭及弱勢家庭子女參加。營隊將於1月10日早上9點起開放於新湖社福中心臉書粉絲專頁線上報名，參加者需自備拍攝器材，例如手機或攝影機。

新湖區社福中心指出，期待3天半的課程中，孩子們能透過短影音創作營化身小小影音師，從認識網路陷阱到掌握拍攝技巧，最後親手完成1部60秒短影音，除了作品都將在網路展出，優秀作品更有機會獲得專業評審青睞，拿下豐厚獎勵。

網路 詐騙

延伸閱讀

共同防堵詐房！ 新北地政與計程車隊廣傳「打詐神器」

酷炫曝短影音秘訣 加拿大台灣商界爭相取經

川普向美國最高法院提請求：暫停執行TikTok強制出售令

又見在地33年書局走入歷史 嘉義大人物書店不敵網路吹熄燈號

相關新聞

桃園消防復興、巴陵2分隊長今布達 協助迷航、溺水案

桃園市消防局第4救災救護大隊今舉行復興區分隊長布達典禮，復興分隊長由救災救護指揮中心科員陳遠鑫接任，巴陵分隊長由火災預防...

苗栗大湖逾百筆土地被畫河川區 二河局：30年前已公告生效

苗栗縣大湖鄉有逾百筆土地被變更為河川區，其中還包括都計區內的特定農業區，目前變更案正公開展覽，引起地方關切，不斷有人陳情...

新湖社福中心開辦短影音創作營 教孩子辨別網路陷阱

新竹縣新湖區社福中心是新豐、湖口不少家庭的避風港，提供孩子課後輔導照顧及多元課程，為了讓更多孩子認識網路詐騙陷阱，並教導...

桃園草漯國小人行道改善完工啟用 學生通學安全有保障

桃園市觀音區草漯國小目前是南區學生人數最多的國小，去年初家長就反映人行步道不完整和破損，市議員吳進昌等人向市府力爭，市長...

竹市美術館「策展人培力計畫」 獲選團隊揭曉

新竹市文化基金會自2022年啟動「策展人培力計畫」，致力培養專業策展人才，並延續新竹市美術館推動當代藝術的核心價值。文化...

桃園跨年晚會流動廁所不足？民代憂台灣燈會窘況重演

桃園2025跨年晚會前天在機捷A18站前廣場舉行，吸引19萬人次造訪，但民代接到陳情現場動線規畫差，除了攤販區塞到動彈不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。