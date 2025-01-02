桃園草漯國小人行道改善完工啟用 學生通學安全有保障

桃園市觀音區草漯國小目前是南區學生人數最多的國小，去年初家長就反映人行步道不完整和破損，市議員吳進昌等人向市府力爭，市長張善政責成養工處連同新坡國小同學步道一起改善。養工處經過近一年的努力，兩小人行道改善工程都在去年底前完成，讓學生進出學校行的安全有保障。

吳進昌表示，市府除了完成草漯、新坡國小人行道工程，交通局去年也在草漯國小外已設限速30的交通寧靜區牌面，校門外的公車格路邊前後未畫紅線也已經補畫紅線。不過草漯國小臨路的兩邊人行道只有學文路有遮雨棚，學校大門新生路這邊也應該要設置遮雨棚，方便學生和其他人等車的時候不受風雨干擾。

吳進昌指出，草漯國小有80年的歷史，因位在新開發的多期重劃區，重劃區建案陸續推出後，學校學生人數逐年增加，市府逐年變預算改善校舍，地方上也呼籲市府趕快在重劃區學校用地蓋新的小學，以便因應草漯國小學生人數爆滿的情形。另外，家長也反映學生上學、放學的步道窄又破損有待改善。

去年爭取市府辦理國小安心走廊專案計畫，草漯國小學文路側門銜接新生路正門口年底已完工，包括校區側門學文路接送區步道及遮雨棚設置，與學文路右轉新生路到校門口接送區步道都完工。

吳進昌說，市長張善政責成養工處專案辦理各區國小安心走廊計畫，新坡、草漯國小都是受惠的學校。