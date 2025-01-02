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竹市美術館「策展人培力計畫」 獲選團隊揭曉

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市美術館策展人培力計畫策展團隊揭曉，本屆策展徵件最終由王振愷與湯筑凱共同提出的「沉默顯影記：白盒子裡的不／可見」策展提案獲得評審一致肯定。圖／新竹市府提供
新竹市美術館策展人培力計畫策展團隊揭曉，本屆策展徵件最終由王振愷與湯筑凱共同提出的「沉默顯影記：白盒子裡的不／可見」策展提案獲得評審一致肯定。圖／新竹市府提供

新竹市文化基金會自2022年啟動「策展人培力計畫」，致力培養專業策展人才，並延續新竹市美術館推動當代藝術的核心價值。文化局說，今年計畫邁入第3屆，策展主題將聚焦於藝術照料「靈魂」的深層意涵，探索人與人、物與物，以及人與生態之間的多重連結。本次展覽預計於今年8月至10月在新竹市美術館展出，民眾可踴躍參觀。

代理市長邱臣遠表示，「策展人培力計畫」不僅為地方文化注入新能量，還促進來自不同背景的藝術工作者之間的創意交流，成為推動當代藝術的重要實踐。未來，期待更多創新策展主題的推出，讓參與者在實踐過程中累積豐富的策展經驗，進一步培育新一代的策展人才，並推動竹市藝術文化的蓬勃發展。

文化局說明，本屆策展徵件最終由王振愷與湯筑凱共同提出的「沉默顯影記：白盒子裡的不／可見」策展提案獲得評審一致肯定。該提案回應「藝術的照料」主題，並以「沉默如何顯影」為提問，透過素描、文字、攝影、紀錄片、工作坊與民眾劇場等多元媒介，從「不可見」的視角顛覆傳統觀展經驗。策展團隊將嘗試揭示美術館場域內隱藏的結構、權力與勞動關係，並引導觀眾探索有形與無形元素間的連結，期盼為觀眾帶來新穎且深刻的觀展體驗。

文化局指出，本屆計畫採三階段遴選，包括公開徵件與初選、策展工作坊，以及最終決選。今年吸引來自全國的優秀策展人才踴躍參與，最終從五組入圍團隊中選出獲選提案。「沉默顯影記：白盒子裡的不／可見」展現了獨特的策展視角，帶領觀眾以全新的思維方式，感受美術館空間的多元內涵，並深化對美術館場域中「照料」角色的理解與認知。

文化局補充，相關訊息請至新竹市文化局官網(culture.hccg.gov.tw)、「新竹．城市博物館」網站(hsinchucitymuseum.hccg.gov.tw)或新竹市文化局Facebook粉絲專頁(facebook.com/culture.hccg)查詢，亦可撥打1999市民服務專線洽詢。

文化局 新竹 美術館

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