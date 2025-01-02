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桃園跨年晚會流動廁所不足？民代憂台灣燈會窘況重演

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025桃園跨年晚會流動廁所僅30座，民代認為數量不足，籲台灣燈會要做足準備。本報資料照片
2025桃園跨年晚會流動廁所僅30座，民代認為數量不足，籲台灣燈會要做足準備。本報資料照片

桃園2025跨年晚會前天在機捷A18站前廣場舉行，吸引19萬人次造訪，但民代接到陳情現場動線規畫差，除了攤販區塞到動彈不得，流動廁所只有30間更不敷使用，憂2025台灣燈會窘況重演；桃園市觀光旅遊局表示，台灣燈會期間將有520座以上流動廁所。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指曾在議會示警，指跨年晚會流標勢必壓縮活動規畫時間，應多花心思辦理，否則會造成民怨，結果倉促辦理，活動內容都差強人意；同黨議員陳雅倫表示，活動宣稱19萬人參加，但現場工作人員估算最多3.5萬人，而且動線規畫遭，主舞台區空曠，攤販區塞到動彈不得，廁所更是少得可憐，甚至工作人員便當還是臭酸的。

陳雅倫表示，現場人員反映晚會只準備30間流動廁所，平均1千多人用1間，而女性上廁所不方便，等待時間也更長，「人有三急，狀況來的時候根本沒辦法忍那麼久」。跨年晚會已經辦完，事情已經發生，台灣燈會1個月後就要在同場地舉行，希望燈會能做足準備，減少民怨。

無黨籍議員謝美英也曾在議會質詢關心台灣燈會流動廁所狀況，由於市府曾把會場周邊購物中心、店家的廁所都算進去，她呼籲周邊商家廁所應該排除，避免造成商家困擾，產生不必要的衝突，並要求市府自己做足準備，別讓民眾「內急用忍」。

觀旅局表示，2025桃園跨年晚會現場設有30座流動廁所，另有8座身心障礙流動廁所，而台灣燈會為服務民眾安心如廁環境，市府參考近幾年燈會廁間數量並盤點周遭公共場域、友善店家可供使用廁間數量，目前規畫有520座流動廁所，另有8座貨櫃式廁所，可再提供34個廁間與10個小便斗。

台灣燈會 廁所 桃園 跨年晚會

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