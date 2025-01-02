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桃警強化執法見成效 交通事故死傷連2個月大幅下降

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
強化交通執法，桃園市警局統計去年11、12月發生交通事故24小時內死亡人數共26人，比前年同期減少10人，連續2個月死傷大幅下降。圖／警方提供
強化交通執法，桃園市警局統計去年11、12月發生交通事故24小時內死亡人數共26人，比前年同期減少10人，連續2個月死傷大幅下降。圖／警方提供

強化交通執法，桃園市警局統計去年11、12月發生交通事故24小時內死亡人數共26人，比前年同期減少10人，連續2個月死傷大幅下降。警方表示為降低交通事故傷亡人數以強化行人路權為主軸，遏止交通違規及降低肇事風險，呼籲民眾遵守交通規則。

桃園市警察局統計，去年11月發生交通事故24小時內死亡人數共11人，同期比較減少 6人，降低35.3%，受傷人數共5105人，同期比較減少407人，降低7.4%；12月死亡人數共15人，同期比較減少4人，降低21.1%，受傷人數共4703人，同期比較減少476人，降低9.2%。

另外統計去年行人發生交通事故24小時內死亡人數共22人，同期比較減少10人，降低31.3%，受傷人數共1929人，同期比較減少345人，降低15.2%，65歲以上高齡者共46人，同期比較減少17人，降低27.0%，連續兩個月均呈現下降趨勢。

為降低交通事故傷亡人數，警方執法以強化行人路權為主軸，遏止交通違規及降低肇事風險，除加強取締汽機車重大違規，跨機關辦理重大交通事故會勘及滾動式規劃科技執法；截至去年12月底，已取締車不讓人共1萬8302件，行人違規共6956件，合計舉發2萬5258件，與同期比較增加7401件；目前已設有43處防制行人事故科技執法，有效防制行人事故。

交通安全宣導方面，採分齡分眾拍攝宣導短片以實際案例傳達交通安全知識，強化不超速及停讓行人等交通安全自我防護觀念，並對交通標線與號誌功能加強宣導，擴大民眾用路知識；去年共辦理交通安全宣導演講活動場次1065場，媒體宣導1077場及網路宣導1219則。

交通警察大隊大隊長李維振表示，近來時序入冬，日照時間較短，提醒民眾夜間、清晨外出應著亮色衣物，配戴發光或反光配件；應從路口行走行人穿越道，勿從路段穿越道路；晨昏時段光線不足，車輛通過路口都應停讓行人，行人亦應遵守交通規則。

警方分齡分眾以實際案例傳達交通安全知識，強化不超速及停讓行人等交通安全自我防護觀念，並對交通標線與號誌功能加強宣導，擴大民眾用路知識。圖／警方提供
警方分齡分眾以實際案例傳達交通安全知識，強化不超速及停讓行人等交通安全自我防護觀念，並對交通標線與號誌功能加強宣導，擴大民眾用路知識。圖／警方提供

交通事故 桃園 死亡 行人

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