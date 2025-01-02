桃園八德消防員與義消護理師 救護拍檔成良配

2025年元旦新年，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊傳出好消息。消防員蘇聖欽與救護義消志工、長庚醫院護理師林依靜，這對從協勤救護的好拍檔，攜手走過4年甜蜜戀愛，終於步入婚姻殿堂，成為守護生命與愛情的美好象徵。

任職於長庚醫院的護理師林依靜，平常在專科病房以專業守護住院患者，對於急救服務有很高的熱忱，於是利用工作閒暇時，加入八德消防隊的救護義消行列，協助緊急救護任務。

在某次協勤任務，依靜與聖欽初相遇，由於共同執行一件緊急創傷救護任務而互有好感；蘇聖欽回想起依靜剛加入救護義消時，曾一起出勤因機台夾斷手臂的緊急創傷救護案件，當時被依靜在救護現場的專業表現與溫柔細心而吸引，特別是在疾駛搖晃的救護車中，還能冷靜及專業的指導成功打上點滴的場景。