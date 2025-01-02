桃園八德消防員與義消護理師 救護拍檔成良配

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的長庚醫院護理師林依靜，從協勤救護搭檔到甜蜜戀愛，終於步上紅毯，新人的喜悅要與分隊同仁分享。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的長庚醫院護理師林依靜，從協勤救護搭檔到甜蜜戀愛，終於步上紅毯，新人的喜悅要與分隊同仁分享。記者陳恩惠／翻攝

2025年元旦新年，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊傳出好消息。消防員蘇聖欽與救護義消志工、長庚醫院護理師林依靜，這對從協勤救護的好拍檔，攜手走過4年甜蜜戀愛，終於步入婚姻殿堂，成為守護生命與愛情的美好象徵。

任職於長庚醫院的護理師林依靜，平常在專科病房以專業守護住院患者，對於急救服務有很高的熱忱，於是利用工作閒暇時，加入八德消防隊的救護義消行列，協助緊急救護任務。

在某次協勤任務，依靜與聖欽初相遇，由於共同執行一件緊急創傷救護任務而互有好感；蘇聖欽回想起依靜剛加入救護義消時，曾一起出勤因機台夾斷手臂的緊急創傷救護案件，當時被依靜在救護現場的專業表現與溫柔細心而吸引，特別是在疾駛搖晃的救護車中，還能冷靜及專業的指導成功打上點滴的場景。

分隊長鄭仁豪說，消防員與醫護人員這兩個職業看似不同，消防員從現場第一時間搶救生命，醫護人員在後方接力守護，無數次的默契配合，讓生命得以延續，都肩負著守護生命的重責大任，祝福他們往後同樣肩負起雙方的人生，攜手共創幸福美滿的家庭。

桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的長庚醫院護理師林依靜，從協勤救護搭檔到甜蜜戀愛，終於步上紅毯，新人的喜悅要與分隊同仁分享。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊消防員蘇聖欽，與4年前加入分隊救護義消志工的長庚醫院護理師林依靜，從協勤救護搭檔到甜蜜戀愛，終於步上紅毯，新人的喜悅要與分隊同仁分享。記者陳恩惠／翻攝

創傷 消防員

延伸閱讀

新年元旦新氣象 桃市消防局27年來迎首位女副大隊長

跨年煙火熱鬧卻疑引起雜草火警 台中消防員忙搶救

多心了嗎？她怕醫師男友被護理師搶走 網分析：妳想多了

消防員曝濟州航空失事慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

相關新聞

機車排氣管新制上路 桃攔查開罰

元旦新制上路，規定機車若使用非原廠排氣管，未依規定申報登記可處900元以上、1800元以下罰鍰。桃園市警察局與市府環保局...

桃園八德消防員與義消護理師 救護拍檔成良配

2025年元旦新年，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊傳出好消息。消防員蘇聖欽與救護義消志工、長庚醫院護理師林依靜，這...

逆轉少子化！竹縣迎18位元旦寶寶 縣民平均年齡40歲

迎接114年元旦，截至下午2點止，新竹縣共有18位元旦寶寶誕生，新竹縣長楊文科今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設...

桃園已迎38位元旦寶寶 生育津貼今起改採累計制

2025年元旦有許多新生命來報到，桃園市截至今下午4點，共有38位元旦寶寶報到，其中1對為龍鳳胎，目前待產人數共25人，...

新年元旦新氣象 桃市消防局27年來迎首位女副大隊長

桃園市消防局第三救災救護大隊於2025年元旦，舉行蘆竹、大園及新坡分隊長5名新舊任幹部交接布達典禮，藉由職務調動，培養基...

審計處點名、認定易生爭議 桃園訂市管河川收費標準

桃園現有9條市管河川，過去使用收費均採中央訂定辦法，遭審計處點名，市府水務局近來也中央辦法收費計算方式複雜，易生爭議，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。