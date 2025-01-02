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機車排氣管新制上路 桃攔查開罰
元旦新制上路，規定機車若使用非原廠排氣管，未依規定申報登記可處900元以上、1800元以下罰鍰。桃園市警察局與市府環保局昨天聯合執勤，跨年後10分鐘在新屋永安漁港附近開出新法修正後全國第一張罰單，勤務也累計查獲5名機車改管車主，都依法開罰。
桃市交通警察大隊指出，前晚跨年夜8時起與楊梅警方、市府環保局人員執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，在永安漁港聯外道路以口袋攔截方式，設置6處路檢點，並於漁港、新港路、海螺館、停車場等容易危險駕車熱點梭巡，陸續攔查60輛汽機車檢查。
隨著元旦新制上路，昨天凌晨0時10分，警方在新屋區保生路發現李姓男騎士的機車聲響過大，經攔查發現機車使用改裝排氣管，環保局到場確認未辦理變更登記，對李男開出全國第一張「機車改裝非原型式排氣管卻未依規定申報登記」罰單。
交大大隊長李維振說，環境部推動排氣管噪音認證源頭管理，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」須經環境部噪音檢測合格，並至監理單位辦理變更登記，違者將開罰。
警方今年將持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車，希望「還靜於民」。
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