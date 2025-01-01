苗栗幸福好孕方案 加碼唐氏症與子癇前症篩檢補助

苗栗縣府推動幸福好孕補助方案，繼去年開辦的凍卵療程、卵巢功能檢查、孕前健康篩檢、人工生殖等4項補助，今年加碼孕婦唐氏症篩檢與子癇前症篩檢補助，今天上路。

苗栗縣政府衛生局表示，少子化問題嚴重，為提升縣民生育意願，去年起開辦「體外受精人工生殖技術補助」、「凍卵療程及管理費用補助」、「卵巢功能檢查補助」及「婚後孕前健康篩檢補助」；今年加碼推動「孕婦（初期）唐氏症篩檢與子癇前症篩檢補助」，以鼓勵生育、周全孕前照護。

衛生局指出，唐氏症是一種最常見的染色體異常疾病，也是導致智能障礙的最主要病因，平均每800名孕婦，就可能有1人會懷有唐氏症胎兒；妊娠毒血症，又稱子癇前症，是一種婦產科醫師最擔心的懷孕併發症，會造成孕婦及新生兒死亡、也是早產的主要原因之一，約有2%至5%的發病機率。

為了降低孕婦懷孕期間的健康風險，提升母嬰健康，衛生局說，「孕婦（初期）唐氏症篩檢與子癇前症篩檢補助」方案為懷孕初期（9至14週）透過超音波檢查，期能協助孕婦早期篩檢，及早因應治療。

衛生局表示，114年度5項補助方案合計總預算為新台幣322萬5000元，名額有限，開放申請至年底或經費用罄為止；各方案補助對象至少均須設籍縣內6個月（含）以上，有關方案內容、申辦文件及相關資訊，民眾可至衛生局官網「補助公告專區」查詢。