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逆轉少子化！竹縣迎18位元旦寶寶 縣民平均年齡40歲

聯合報／ 記者郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科在社會處長陳欣怡、衛生局長殷東成的陪同下，前往東元綜合醫院祝福。圖／醫院提供
新竹縣長楊文科在社會處長陳欣怡、衛生局長殷東成的陪同下，前往東元綜合醫院祝福。圖／醫院提供

迎接114年元旦，截至下午2點止，新竹縣共有18位元旦寶寶誕生，新竹縣長楊文科今天前往東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院探視產家與新生兒，送上祝福。縣府指出新竹縣民平均年齡僅40.86歲，為全國最年輕的縣市。

新竹縣突破少子化逆勢，在淨遷入人數以及人口增加數，都是非六都最高，截至113年11月竹縣總人口數已突破59萬4,100人，縣民平均年齡僅40.86歲，為全國最年輕的縣市。

元旦截至14點為止，新竹縣共誕生了18位元旦寶寶，其中男寶寶11位、女寶寶7位(東元綜合醫院4位；中國醫藥大學新竹附設醫院5位；天主教仁慈醫院1位；竹仁婦幼診所1位；育禾婦幼診所7位)，另外共有9位媽媽待產中，準備迎接寶寶誕生。

在中國醫藥大學新竹附設醫院生產的何姓產婦表示，兩胎均在同一醫院生產，二寶於元旦凌晨近2時自然產誕生，由於已經快滿40周，也有預感「快生了」，沒想到寶寶真的自己選日子、在元旦出生。

楊文科表示，新竹縣設有新生兒營養補助，符合相關條件者，第一胎補助新台幣1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元；雙胞胎3萬元、三胞胎以上10萬元，另有未滿2歲兒童育兒津貼、準公共化托育補助，並持續布建公共托育家園與公設民營托嬰中心，鼓勵民眾多多生養。

社會處指出正積極增加公共托育服務供給比例，已陸續完成布建4處公共托育家園(縣府、竹東東正社區、竹東國小、新埔社區)和3處公設民營托嬰中心(嘉豐、綜合社會福利館、福德)今年新豐松柏托嬰中心預計在2月正式收托營運，竹東頭重托嬰中心預計今年也會完工營運。

新竹縣突破少子化逆勢，在淨遷入人數以及人口增加數，都是非六都最高。圖／醫院提供
新竹縣突破少子化逆勢，在淨遷入人數以及人口增加數，都是非六都最高。圖／醫院提供

元旦 新生兒 新竹 楊文科

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