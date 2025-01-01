桃園已迎38位元旦寶寶 生育津貼今起改採累計制

2025年元旦有許多新生命來報到，桃園市截至今下午4點，共有38位元旦寶寶報到，其中1對為龍鳳胎，目前待產人數共25人，桃園市長張善政今前往中壢區宏其婦幼醫院探視元旦寶寶，他說，今年元旦預計有約50位寶寶誕生，生育津貼補助元旦起將改採累計制，盼吸引更多家庭落腳桃園。

張善政今攜手太太張琦雅一同探視元旦寶寶，2人高喊好可愛，並致贈新生兒賀禮。張善政表示，市府今年將推出一系列婦幼友善政策，其中針對生育津貼補助元旦起將改採累計制，父母親一方在寶寶出生前設籍在桃園，如果寶寶出生時還沒有設籍滿1年，只要持續設籍在桃園達1年以上即可提出申請，期盼吸引更多家庭來桃園生兒育女，讓桃園成為婦幼友善的年輕城市。

35歲的梁小姐原本預產期為去年12月30日，沒想到男寶選擇在今凌晨2點13分出生，自然產下約3100克男寶，總產程4小時，第一胎順利生下，她覺得在這天生下特別有意義。

宏其婦幼醫院長張紅淇表示，今天中午已接生元旦寶寶9人，其中剖腹產2人，目前尚有6名產婦待產中，院方預估總計今天將迎接元旦寶寶15人，該院近年更設置智慧產房、智慧病房系統，確保孕產婦安全。

而秉坤婦幼醫院也於今凌晨12時57分迎來3135克的第一位元旦寶寶，秉坤婦幼醫療執行長洪秉坤說，迎接新生命的誕生，是醫療團隊最值得驕傲的時刻，以專業與用心，守護每一位孕產婦及新生兒的健康。

婦幼發展局表示，市府提供多項津貼與福利措施，包括產後婦女心理諮商、脊髓性肌肉萎縮症篩檢、凍卵營養金、好孕專車、生育津貼、臨時托育服務等，今年起為提升生育環境，針對「健康幸福家庭補助計畫」孕前健康檢查補助及中醫助孕調理項目取消已生育條件，並於中醫補助同步新增提供配偶設籍桃園市女性補助，期盼提高市民生育意願。