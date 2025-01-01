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新年元旦新氣象 桃市消防局27年來迎首位女副大隊長

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市消防局第三救災救護大隊元旦舉行新舊任幹部交接布達典禮，新任副大隊長辛年琦走馬上任，服務年資長達26的她也成為消防局成立27年來首位女性副大隊長。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第三救災救護大隊元旦舉行新舊任幹部交接布達典禮，新任副大隊長辛年琦走馬上任，服務年資長達26的她也成為消防局成立27年來首位女性副大隊長。記者陳恩惠／翻攝

桃園市消防局第三救災救護大隊於2025年元旦，舉行蘆竹、大園及新坡分隊長5名新舊任幹部交接布達典禮，藉由職務調動，培養基層幹部領導統御，守護市民生命及財產安全；警專15期的辛年琦成為消防局成立27年來首位女性副大隊長。

新任蘆竹分隊長葉昱麟原在大園分隊服務，警大83期畢業的他，曾任災害搶救科科員、新坡分隊長，因於任內表現優異，特調任蘆竹分隊服務；新任大園分隊長吳興黌原為新坡分隊長，同為警大83期畢業的他，具消防設備師資格，曾任災害搶救科科員、第三大隊組員；新任新坡分隊長鄧力嘉警專28期畢業，原任教育訓練科及督察室科員、第三大隊組員，首次外調歷練領導管理職務。

新任三大隊副大隊長辛年琦因原任副大隊長彭國銘榮調四大隊服務，警專15期畢業的她，曾於緊急救護科、救災救護指揮中心、民力運用科、秘書室及災害搶救科服務，服務年資長達26年，而她也成為桃園市消防局成立27年來首位女性副大隊長。

第三救災救護大隊表示，期盼各幹部能在新任職務崗位上發揮所長、全力以赴，成為安全守護的新力量。

桃園市消防局第三救災救護大隊元旦舉行新舊任幹部交接布達典禮，由大隊長簡慈彥（中）監交，新任大園分隊長吳興黌（右三）警大83期畢業，具消防設備師資格，曾任災害搶救科科員、第三大隊組員、新坡分隊長。原分隊長葉昱麟（左三）表現優異，特調任蘆竹分隊長。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第三救災救護大隊元旦舉行新舊任幹部交接布達典禮，由大隊長簡慈彥（中）監交，新任大園分隊長吳興黌（右三）警大83期畢業，具消防設備師資格，曾任災害搶救科科員、第三大隊組員、新坡分隊長。原分隊長葉昱麟（左三）表現優異，特調任蘆竹分隊長。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第三救災救護大隊元旦舉行新舊任幹部交接布達典禮，由大隊長簡慈彥（中）監交，新任新坡分隊長鄧力嘉（左三）警專28期畢業，原任教育訓練科及督察室科員、第三大隊組員，首次外調歷練領導管理職務。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第三救災救護大隊元旦舉行新舊任幹部交接布達典禮，由大隊長簡慈彥（中）監交，新任新坡分隊長鄧力嘉（左三）警專28期畢業，原任教育訓練科及督察室科員、第三大隊組員，首次外調歷練領導管理職務。記者陳恩惠／翻攝

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