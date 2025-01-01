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審計處點名、認定易生爭議 桃園訂市管河川收費標準
桃園現有9條市管河川，過去使用收費均採中央訂定辦法，遭審計處點名，市府水務局近來也中央辦法收費計算方式複雜，易生爭議，因此擬訂「桃園市管河川收費標準」，化繁為簡，也能替市庫增加收入；草案正在預告，將送法規會審議。
水務局總工程司魏茂銹表示，桃園過去沒有自己的河川使用收費辦法，曾被審計處點名改善；河岸地工程管理科長王瀚逸則說，桃園過去都比照中央管河川收費，此次訂定桃園收費辦法也多半參照中央，案件審查費、會勘費都一樣，不過河川附掛纜線與風力發電設施的收費標準略有不同。
王瀚逸表示，就河川附掛纜線部分，中央收費是每公尺24元，桃園則比照雨水管溝附掛纜線收費標準每公尺30元，避免價格落差導致纜線全跑到河川。
王瀚逸說，風力發電設施部分，中央目前依地面基座與上部扇葉區分2種費率，前者費率依鄰地每平方公告現值5%計算，後者則以4%計算，但構造物算是地面或上部的歸屬問題，常因申請者與鑒定者的認知不同有爭議，公文往返確認內容與補正資料，短則一、二個月，多則半年之久，徒耗行政資源。桃園收費辦法將化繁為簡，不再分地面或上部，統一以5%計算。
水務局計算，桃園市管河川現有42座跨河構造物申請使用，附掛纜線總長約210公尺，以目前每年約300萬元收益估算，辦法實施後，約能再增加1、2萬元，增加收益有限，但應能減少認定爭議，縮短案件審查時間，避免浪費行政資源。預告至6日截止，若有意見可向市府陳述反映。
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