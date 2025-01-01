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大千醫院喜迎2位元旦女寶寶 縣長鍾東錦到院祝賀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府人事處一位女職員今天順產第三胎，上午元旦升旗活動後，苗縣長鍾東錦聞喜訊也前往醫院探視元旦寶寶及產婦，期望新的一年可以讓出生人口數持續增加。圖／大千醫院提供
苗縣府人事處一位女職員今天順產第三胎，上午元旦升旗活動後，苗縣長鍾東錦聞喜訊也前往醫院探視元旦寶寶及產婦，期望新的一年可以讓出生人口數持續增加。圖／大千醫院提供

迎接2025年的第一天，苗栗市大千綜合醫院從凌晨到早上已接生2位元旦女寶寶，其中一位產婦是縣府人事處專員，而且這是「增產報國」第三胎，縣長鍾東錦聞喜訊也到院祝賀；院方則表示，目前尚有一位產婦待產中。

上午元旦升旗活動後，鍾東錦聞喜訊與衛生局長楊文志、縣府人事處長張翠芬、苗栗市長余文忠共同前往大千綜合醫院探視元旦寶寶及產婦，期望新的一年可以讓出生人口數持續增加。

大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，今天早上的2位元旦寶寶都是自然產，家長都很開心可以在新的一年迎接新生命的到來。其中第一位生產的產婦正好是苗栗縣政府職員，此次是第三胎，鍾縣長也特別準備紅包，恭賀母女平安、寶寶健康長大。

另一位元旦寶寶則是試管寶寶，院方生殖醫學中心主任劉榮啟則表示，此為產婦因有多囊性卵巢症候群、經期亂的問題，因此接受試管嬰兒療程，在第二次植入胚胎時順利懷孕，並於今天迎接寶寶的到來。

迎接2025年的第一天，苗栗市大千綜合醫院從凌晨到早上已接生2位元旦女寶寶，目前尚有一位產婦待產中。圖／大千醫院提供
迎接2025年的第一天，苗栗市大千綜合醫院從凌晨到早上已接生2位元旦女寶寶，目前尚有一位產婦待產中。圖／大千醫院提供

元旦升旗 新生兒 鍾東錦

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